حوارية في إربد عن دور الإعلام الثقافي في التنمية الشاملة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 3 تشرين الأول (بترا)- نظم ملتقى شعلة اليرموك الثقافي وجمعية إعلاميي لواء بني كنانة وملتقى جدارا "أم قيس" الثقافي، مساء أمس، فعاليات ندوة حوارية حول "دور الإعلام الثقافي في التنمية الشاملة"، بحضور عدد من المهتمين.

وقال متصرف لواء بني كنانة، عبدالرحمن الربابعة الذي رعى الندوة إن الفعل الثقافي عمل يهدف إلى الرقي بالمجتمع من خلال تنمية الفرد ورفع مستوى تفكيره، وتوسيع الأفق المعرفي له، مشيرا إلى أن العمل الثقافي بشتى أنواعه يمثل حالة تطور ونضج للأفراد والمجتمعات، ويعكس حالة الوعي لديه.

وأضاف نحتاج إلى تعزيز دور المؤسسات الثقافية والإعلامية لتحقيق أهدافها المنشودة لتكوين إعلام ثقافي واع يواجه السلوكيات السلبية ويعزز الإيجابية منها.

وقال مدير ثقافة إربد عاقل الخوالدة إن لواء بني كنانة مثال يحتذى في الفعل الثقافي الجاد، مشيرا الى دور وزارة الثقافة في تفعيل دور المؤسسات الثقافية لتأخذ على عاتقها حمل مسؤولياتها، ولا تألو جهدا في رسم الصورة الأجمل من خلال هذه المؤسسات الثقافية.

وتحدث الكاتب إبراهيم السواعير عن الخبر الثقافي في توثيق العمل الثقافي ليكون أرشيفا ومرجعا للأجيال القادمة، مشيدا بدور المؤسسات الثقافية والإعلامية التي تنهض بالذوق العام.

وتحدث رئيس جمعية إعلاميي لواء بني كنانة، أسامة الزعبي عن دور المواقع الإلكترونية في نشر الخبر الثقافي.

وأشار الشاعر الدكتور إبراهيم الطيار إلى أهمية تسليط الضوء على السلوكيات الإيجابية لتنمية الوعي ومقاومة السلوكيات السلبية، حتى نصل بالمجتمع إلى الالتزام والنهضة به نحو أمنه وأمانه.

وفي نهاية الندوة، أشار الحضور إلى أهمية أن يسلط الفعل الثقافي الضوء على قضايا المجتمع وهمومه.

--(بترا)

ع ع/ ف ج

03/10/2023 12:42:19