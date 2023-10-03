حوارية في إربد عن دور الإعلام الثقافي في التنمية الشاملة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 3 تشرين الأول (بترا)- نظم ملتقى شعلة اليرموك الثقافي وجمعية إعلاميي لواء بني كنانة وملتقى جدارا "أم قيس" الثقافي، مساء أمس، فعاليات ندوة حوارية حول "دور الإعلام الثقافي في التنمية الشاملة"، بحضور عدد من المهتمين.
وقال متصرف لواء بني كنانة، عبدالرحمن الربابعة الذي رعى الندوة إن الفعل الثقافي عمل يهدف إلى الرقي بالمجتمع من خلال تنمية الفرد ورفع مستوى تفكيره، وتوسيع الأفق المعرفي له، مشيرا إلى أن العمل الثقافي بشتى أنواعه يمثل حالة تطور ونضج للأفراد والمجتمعات، ويعكس حالة الوعي لديه.
وأضاف نحتاج إلى تعزيز دور المؤسسات الثقافية والإعلامية لتحقيق أهدافها المنشودة لتكوين إعلام ثقافي واع يواجه السلوكيات السلبية ويعزز الإيجابية منها.
وقال مدير ثقافة إربد عاقل الخوالدة إن لواء بني كنانة مثال يحتذى في الفعل الثقافي الجاد، مشيرا الى دور وزارة الثقافة في تفعيل دور المؤسسات الثقافية لتأخذ على عاتقها حمل مسؤولياتها، ولا تألو جهدا في رسم الصورة الأجمل من خلال هذه المؤسسات الثقافية.
وتحدث الكاتب إبراهيم السواعير عن الخبر الثقافي في توثيق العمل الثقافي ليكون أرشيفا ومرجعا للأجيال القادمة، مشيدا بدور المؤسسات الثقافية والإعلامية التي تنهض بالذوق العام.
وتحدث رئيس جمعية إعلاميي لواء بني كنانة، أسامة الزعبي عن دور المواقع الإلكترونية في نشر الخبر الثقافي.
وأشار الشاعر الدكتور إبراهيم الطيار إلى أهمية تسليط الضوء على السلوكيات الإيجابية لتنمية الوعي ومقاومة السلوكيات السلبية، حتى نصل بالمجتمع إلى الالتزام والنهضة به نحو أمنه وأمانه.
وفي نهاية الندوة، أشار الحضور إلى أهمية أن يسلط الفعل الثقافي الضوء على قضايا المجتمع وهمومه.
--(بترا)
ع ع/ ف ج
03/10/2023 12:42:19
MENAFN03102023000117011021ID1107182110
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