البريد يشارك في معرض عمان الدولي الخامس للعملات والطوابع
التاريخ
10/3/2023 2:35:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول(بترا)- ترعى سمو الأميرة عالية بنت الحسين معرض عمان الدولي الخامس للعملات والطوابع الذي تنظمه جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية في 12 تشرين الأول الحالي، في جاليري أمانة عمان الكبرى.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، يستمر المعرض الذي تنظمه الجمعية تحت مسمى" الأردن مهد الحضارات ومقصد سياحي"، حتى 14 الشهر الحالي.
ويشارك البريد في المعرض من خلال عرض مجموعات من الطوابع التذكارية والمواد البريدية، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الهوية الرقمية عبر تطبيق سند مجانا.
--(بترا)
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03/10/2023 12:33:20
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