البريد يشارك في معرض عمان الدولي الخامس للعملات والطوابع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول(بترا)- ترعى سمو الأميرة عالية بنت الحسين معرض عمان الدولي الخامس للعملات والطوابع الذي تنظمه جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية في 12 تشرين الأول الحالي، في جاليري أمانة عمان الكبرى.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، يستمر المعرض الذي تنظمه الجمعية تحت مسمى" الأردن مهد الحضارات ومقصد سياحي"، حتى 14 الشهر الحالي.

ويشارك البريد في المعرض من خلال عرض مجموعات من الطوابع التذكارية والمواد البريدية، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الهوية الرقمية عبر تطبيق سند مجانا.

--(بترا)

غ ح/م ف/ أ أ/ ف ج

03/10/2023 12:33:20