وزيرة التنمية تدعو لتعزيز فرص مشاركة المرأة اقتصاديا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- قالت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية ينعكس إيجابا على الأسرة والمجتمع ككل.

وأكدت بني مصطفى خلال رعايتها حفل إطلاق مبادرة "الدينارين" التي نظمتها جمعية المرأة لدعم وتطوير المشاريع أمس الاثنين، ضرورة استغلال طاقات المرأة بالشكل الأمثل، وتعزيز فرصة مشاركة المرأة اقتصاديا بالتعاون مع الشركاء وتوفير المشاريع الإنتاجية لها.

وشددت على ضرورة أن تتخذ الجمعيات نهج سياسية التمكين، داعية الجمعيات التي لديها أفكار ابداعية لأي مشاريع إنتاجية هدفها التمكين، وتتسم بالاستدامة والديمومة مراجعة الوزارة لتقديم الدعم اللازم لها.

وجددت بني مصطفى التأكيد على أن القطاع التطوعي خصوصا الجمعيات شريك استراتيجي في عملية التنمية، ويلعب دورا أساسيا في إعداد نظام للحماية الاجتماعية يكون اكثر شمولية وكفاءة وتجويد البرامج الحالية وتوجيهها لمواجهة الأزمات والكوارث.

وعرضت بني مصطفى خلال الحفل للجهود التي بذلتها الوزارة واللجنة الوزارية لتمكين المرأة في مختلف المجالات وبما يوفر بيئة آمنة لعملهن.

وأوضحت أنه بعد إطلاق الحكومة لاستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وإطلاق الدراسة المعمقة التي شملت القطاعات الواعدة التي تفتح مجالات عمل للنساء شملت عشرة قطاعات تم تحليلها بصورة كاملة، سيتم إطلاق ملف خاص لفرص المرأة الاقتصادية في كافة المحافظات ودراسة الفرص المتاحة لهن في كل محافظة.

ونوهت بأن اللجنة الوزارية وبدعم من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والفريق الحكومي وتحديدا الفريق الاقتصادي، ستكون استراتيجية تمكين المرأة جزءا أصيلا من الخطة التنفيذية لرؤية التحديث التي استهدفت توفير مليون فرصة عمل للشباب والشابات خلال 10 سنوات المقبلة، بهدف توفير فرص عمل مستدامة للشباب والشابات.

من جهتها، عرضت رئيسة جمعية المرأة لدعم وتطوير المشاريع ولاء النوباني، لأهداف المبادرة التي تشمل تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر ودعم الأسر الفقيرة لتمكينها من الاعتماد على نفسها من خلال مشروع خاص، مشيرة إلى أن حماية المرأة وتمكينها من خلال مساعدتها للاعتماد على نفسها في امتلاك مشروع خاص بها يمكنها من تأمين دخل ثابت لها.

وأشارت الى تقديم دورات تربوية للأمهات من خلال مشاريع توعوية لأمهات الأطفال لتثقيفهن في مختلف المجالات وإنشاء مشاريع التمكين الاقتصادي التي تهتم بتوفير فرص عمل لجميع النساء وتقديم العمالة النسائية والتنموية المتعددة مثل التعليم والصحة والمياه والصحة والغذاء والتمكين الاقتصادي والطفولة والرعاية بغض النظر عن الانتماء والاختلاف في اللغة أو اللون أو الجنس أو قناعاتهم الفكرية، بالإضافة الى دعم جميع فئات المجتمع الضعيفة التي تحتاج للمساعدة من خلال المشاريع المختلفة التي تقدمها الجمعية دون تمييز أو تحيز.

--(بترا)

ح ظ/أ أ/اح

03/10/2023 12:31:53