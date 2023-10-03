حوارية في إربد عن الحكومات البرلمانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 3 تشرين الأول (بترا)- نظم منتدى نايف أبو عبيد مساء أمس في القاعة الهاشمية التابعة لبلدية إربد الكبرى ندوة حوارية بعنوان "الحكومات البرلمانية بين المعوقات والأمل".
وتحدث في الندوة التي رعاها المهندس جمال أبو عبيد، النائب محمد جرادات، عن الحكومة البرلمانية التي شكلها سليمان النابلسي في خمسينيات القرن الماضي، ومجلس النواب عام 1989، مبينا أن هناك إرادة سياسية قوية وحقيقية للوصول إلى الحكومة البرلمانية مستقبلا.
وقال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن الحكومات البرلمانية ضرورة، وأن الوصول إلى حكومة برلمانية لا يمكن إلا من خلال الأحزاب.
وأعرب رئيس المنتدى وليد جرادات عن أمله بتشكيل الحكومة البرلمانية ليلمس المواطن والوطن أثرها المنشود.
وتمنى الدكتور معن المقابلة أن يكون البرلمان حزبيا، وأن تنبثق الحكومة من هذا المجلس البرلماني الحزبي في المرات المقبلة.
وفي نهاية الندوة، جرى تكريم المشاركين بدروع تذكارية.
--(بترا)
ع ع/ ف ج
03/10/2023 12:19:08
MENAFN03102023000117011021ID1107182107
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