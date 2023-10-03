حوارية في إربد عن الحكومات البرلمانية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 3 تشرين الأول (بترا)- نظم منتدى نايف أبو عبيد مساء أمس في القاعة الهاشمية التابعة لبلدية إربد الكبرى ندوة حوارية بعنوان "الحكومات البرلمانية بين المعوقات والأمل".

وتحدث في الندوة التي رعاها المهندس جمال أبو عبيد، النائب محمد جرادات، عن الحكومة البرلمانية التي شكلها سليمان النابلسي في خمسينيات القرن الماضي، ومجلس النواب عام 1989، مبينا أن هناك إرادة سياسية قوية وحقيقية للوصول إلى الحكومة البرلمانية مستقبلا.

وقال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن الحكومات البرلمانية ضرورة، وأن الوصول إلى حكومة برلمانية لا يمكن إلا من خلال الأحزاب.

وأعرب رئيس المنتدى وليد جرادات عن أمله بتشكيل الحكومة البرلمانية ليلمس المواطن والوطن أثرها المنشود.

وتمنى الدكتور معن المقابلة أن يكون البرلمان حزبيا، وأن تنبثق الحكومة من هذا المجلس البرلماني الحزبي في المرات المقبلة.

وفي نهاية الندوة، جرى تكريم المشاركين بدروع تذكارية.

--(بترا)

ع ع/ ف ج

03/10/2023 12:19:08