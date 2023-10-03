923 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين الشهر الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 3 تشرين الأول (بترا)- نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي 923 اعتداء، تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين الفلسطينيين وتخريب الأراضي وتجريفها واقتحام القرى واقتلاع الأشجار والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وأوضح تقرير صادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن الانتهاكات التي رُصدت في أيلول الماضي، تركزت في محافظة القدس بـ181 اعتداء، تلتها محافظة نابلس بـ144 اعتداء، ثم محافظتا الخليل وسلفيت بـ101 اعتداء.

وأشار قال رئيس الهيئة مؤيد شعبان إلى أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بلغت 123 اعتداء، تخللها شن هجمات منظمة وخطيرة في مسافر يطا بمحافظة الخليل، والقدس، ورام الله، وأريحا، وتركزت الاعتداءات في محافظة نابلس بـ40 اعتداء، والخليل بـ22 اعتداء.

وقال شعبان، إن حكومة الاحتلال أثبتت مرة أخرى بالوجه القطعي رعايتها لمليشيات المستوطنين من خلال تخصيص مبالغ مالية لصالح البؤر الرعوية التي تعد مكانا لانطلاق جماعات شبيبة التلال الإرهابية في تنفيذها الاعتداءات ضد المواطنين، مشددا على خطورة هذا التبادل الوظيفي في الأدوار بين المستويين الرسمي المتمثل بالحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وغير الرسمي المتمثل بمليشيات المستوطنين المتطرفين التي أصبحت تتلقى أوامرها مباشرة من داخل أروقة حكومة الاحتلال.

--(بترا)

م . ف/ أ أ/ ف ج

03/10/2023 12:06:41