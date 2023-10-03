بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والراغبين بالانتقال من تخصص لآخر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)-بدأ صباح اليوم الثلاثاء، تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى، وتستمر حتى الساعة 12 من مساء يوم الخميس المقبل.

وأكدت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقديم الطلبات يتم من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي: أنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2023/ 2024، للفئات التالية: "الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي أو في الأعوام السابقة ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه والطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العربية أو الأجنبية للعام الحالي أو في سنوات سابقة، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه".

واشارت الى أنه بعد إعلان نتائج القبول الموحد يرجى من الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات/ الكليات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة/كلية.

كما تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد عن وجود تخصصات جديدة قد تم طرحها ضمن هذا الطلب ولم تكن قد طُرحت سابقاً ويمكن للطلبة التقدم لها وهي: التمريض المشارك / جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية معان، وهندسة بحرية/ جامعة البلقاء التطبيقية /كلية العقبة والسجل الطبي/ جامعة البلقاء التطبيقية /كلية الشوبك، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي / جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الشوبك وادارة الفنادق / جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون وفنون الطهي/ جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون وتصميم الأزياء وإنتاج الملابس/جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون وتقنيات الإنتاج التلفزيوني والإخراج/ جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط التقنية، وتكنولوجيا الأزياء والحياكة/ جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط التقنية.

ودعت الوحدة الى الدخول الى الرابط:( لتقديم الطلبات.

--(بترا)

أ ر/أ أ / س س

03/10/2023 11:46:01