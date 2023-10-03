المنتخب الوطني للجوجيتسو يبدأ تدريباته في الصين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- خاض المنتخب الوطني للجوجيتسو، اليوم الثلاثاء، أولى تدريباته في مدينة هانغتشو الصينية، وذلك استعداداً للمشاركة في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية.
وكان وفد المنتخب الوطني للجوجيتسو قد وصل إلى هانغتشو يوم أمس الاثنين، حيث سيبدأ مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية يوم بعد غد الخميس، من خلال اللاعبين عبدالكريم الرشيد (وزن تحت 69 كغم) وخليل الارناؤوط (وزن تحت 62 كغم) وعبدالله جاويش (وزن تحت 62 كغم).
وتستكمل يوم الجمعة مشاركة المنتخب من خلال، ياسمين العلمي (وزن تحت 52 كغم) ومحمود جبر (وزن تحت 77 كغم).
ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في الدورة يوم السبت المقبل، من خلال : يارا قاقيش (وزن تحت 63 كغم) وبدر الخزاعي (وزن تحت 85 كغم) وحسين الرشيد (وزن تحت 85 كغم).
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
03/10/2023 11:43:05
MENAFN03102023000117011021ID1107182103
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