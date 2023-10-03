لاعب منتخب الريشة الشنيك يودع منافسات الألعاب الآسيوية

لاعب منتخب الريشة الشنيك يودع منافسات الألعاب الآسيوية
التاريخ
10/3/2023 2:35:25 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- ودع لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة، بهاء الشنيك، اليوم الثلاثاء، منافسات دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
ولم يتمكن الشنيك، من تخطي دور الـ 32 بخسارته أمام اللاعب الكازاخستاني ديميتري بنارين، بشوطين دون مقابل.
وشهد أيضا يوم أمس الاثنين، وداعا للاعب رمي الجلة والقرص، مصعب المومني، ولاعبة منتخب السهم والقوس ديانا الداود.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
03/10/2023 11:38:20
MENAFN03102023000117011021ID1107182102
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