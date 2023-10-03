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لاعب منتخب الريشة الشنيك يودع منافسات الألعاب الآسيوية

10/3/2023 2:35:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- ودع لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة، بهاء الشنيك، اليوم الثلاثاء، منافسات دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
ولم يتمكن الشنيك، من تخطي دور الـ 32 بخسارته أمام اللاعب الكازاخستاني ديميتري بنارين، بشوطين دون مقابل.
وشهد أيضا يوم أمس الاثنين، وداعا للاعب رمي الجلة والقرص، مصعب المومني، ولاعبة منتخب السهم والقوس ديانا الداود.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
03/10/2023 11:38:20

MENAFN03102023000117011021ID1107182102

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