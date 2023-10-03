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أحمد جمال ضيف الموسيقى العربية فى احتفالية ذكرى العبور على المسرح الكبير.. الجمعة

10/3/2023 2:34:30 PM
(MENAFN- Youm7) تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة حيث تقيم عدد من الفعاليات المتنوعة على مختلف مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.



ففى الثامنة والنصف مساء الجمعة 6 أكتوبر على المسرح الكبير تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلا بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى ومشاركة المطرب أحمد جمال مع نجوم الاوبرا سارة ذكى، أحمد عصام، أحمد سعيد، مختارات من الأعمال الغنائية التى شكلت جانبا من الوجدان الوطنى للشعب المصرى منها تحيا مصر، هنحب مين، يا بوى يا مصر، على الرباية، حلوين دول، مصر اليوم فى عيد وغيرها.



وفى الثامنة والنصف مساء الجمعة 6 أكتوبر على مسرح الجمهورية يقام حفل لطلاب مركز تنمية المواهب يجمع مختارات من الأعمال الوطنية وتابلوهات استعراضية حماسية.



كما يحيي المطربان ياسر سلمان ورحاب عمر امسية فى الثامنة والنصف مساء الخميس 5 أكتوبر بمسرح أوبرا دمنهور تضم باقة من المؤلفات الوطنية والعاطفية منها يا حبيبتى يا مصر، يا حلو ناديلى، طاير يا هوى، امتى الزمان، بيت العز، وغيرها..



ويعقد في السابعة مساء الاثنين 9 أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور لقاء يستضيف اللواء يحيى اللقاني من ابطال القوات المسلحة، القبطان عمر عز الدين قائد عمليات ايلات ويديره الدكتور محمد عبد الغنى تحت إشراف الفنان أمين الصرفي ويتخلله أوبريت بطولات أكتوبر وفقرة فنية للشاعرين محمود الكريتي.



وفى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 10 أكتوبر يشهد مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية" حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر فصل كورال ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت همام بمصاحبة اوركسترا الأطفال والطلائع والشباب تحت اشراف الدكتورة نيفين المحمودى حفلا يتضمن نخبة مختارة من الاعمال التى تبرز الولاء والانتماء للوطن.







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