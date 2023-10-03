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ويجز يجرى جولة فنية عالمية فى أوروبا وأمريكا

10/3/2023 2:34:29 PM
(MENAFN- Youm7) الخميس.. حفل لـ "ويجز" في لندن مع الصواريخ ونهال ضمن جولتة العالمية

يستعد مغني الراب ويجز لإحياء حفل جديد في لندن يوم الخميس المقبل، ويشاركه في الحفل الثنائي الشعبي "الصواريخ، والمغنية نهال، وذلك ضمن جولة عالمية يقوم بها ويجز في عدد من الولايات بأمريكا وأوروبا.
ويعد الحفل القادم احتفالا بالتنوع الموسيقي والتبادل الثقافي بين المشاركين، ومن المقرر أن يقدم ويجز تجربة موسيقية جديدة يجمع فيها بين الهيب هوب العربي والراب المصري، وهو ما بدأ به بالفعل خلال جولته التي بدأت يوم 27 من سبتمبر الماضي في الحفلات التي قدمها في بروكسل وبرلين و أمستردام، ليستكمل بعد ذلك جولته بعد لندن في تورنتو ونيويورك ولوس أنجلوس وغيرهما.
نشأ ويجز في حي الورديان بمحافظة الإسكندرية، بداية ويجز كانت من خلال أغنية «بطلوا فيك»، إلا أن أولى نجاحاته كانت أغنية "TNT" التي طُرحت عام 2018.شارك في مسلسل بيمبو للمخرج عمرو سلامة والذي يعد أول تجربة تمثيلية له في 2021 وضعته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمتها لمشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021، كما ضمته مجلة جي كيو الأمريكية ضمن قائمتها لأكثر 21 موسيقي شاب إثارة على كوكب الأرض في 2021 ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط.














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