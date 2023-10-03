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مخرجة ع مفرق طريق: صناع الفيلم تعرضوا للإصابات وقت انفجار مرفأ بيروت

10/3/2023 2:34:29 PM
(MENAFN- Youm7) عرض الفيلم اللبنانى "ع مفرق طريق" المشارك بمسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال٣٩، وأدارت الندوة الناقدة دعاء حلمى بحضور مخرجة العمل لارا سابا.



وتحدثت مخرجة العمل الفيلم اللبنانية لارا سابا عن الصعوبات والمعوقات والتحضيرات الخاصة بالفيلم قائلة: "الفيلم مر بالعديد من المصاعب حيث تم تصويره خلال فترة الكورونا سنة ٢٠١٩ وكنا في لبنان
وقتها ايضا نتعرض لازمات اقتصادية صعبة وكان هناك ثورة في الشارع وانفجار مرفأ بيروت خاصة وأن كل فريق العمل أصيب وتعرض لخسائر كبيرة بسبب تلك التفجيرات سواء خسارة لأملاكه أو منزله أو فقدان أحد من أسرهم او إصابات بالغة.



واضافت:"وللاسف الفيلم لم يحصل على دعم من اي جهة ،حيث أن الفيلم تكلف ٢٠٠ الف دولار نصفهم كانوا بالبنك كدعم صغير، وحاولت من خلال هذا الفيلم أن اؤكد على أن اللبنانيين رغم المصاعب والمعوقات لكن هذا لم يمنعهم من الاستمتاع بالحياة ووجود الامل"



وتدور احداث الفيلم حول "هادي" وهو ممثل شاب مشهور يمر بأزمة ومحبط من المستوى المتدني للفن، واثناء محاولته إعادة النظر في اختياراته الفنية تصله فرصة العمر.



يذكر أن مخرجة العمل لارا سابا بدأت مشوارها بفيلم عبور عام ١٩٩٨،وقصة ثواني،وع مفرق طريق.



وقد رشح قصة ثواني عام ٢٠١٣ في اكثر من ٢٠ مهرجان سينمائيا وحصل على جائزة اغضل فيلم روائي طويل بمهرجان مالمو للسينما العربية، كما نال جائزة أفضل ممثل في
المهرجان الدولي للسينما المستقلة في بروكسل.











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