انتهاء إضراب الكتاب فى هوليوود مؤقتا للتصويت على العقد الجديد

MENAFN - Youm7) اتخذت نقابة الكتاب الأمريكية خطوتها التالية بإنهاء إضرابها المستمر رسميًا، حيثأرسل كل من WGA West وWGA East بطاقات التصويت لأعضائها، مما سمح لهم بالتصويت على عقد النقابة الجديدة مع تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، بعد استمرار الإضراب WGA لمدة 148 يومًا قبل الاتفاق على الصفقة الأخيرة.

وبدأ بالفعل وسيستمر حتى يوم الاثنين 9 أكتوبر الجارى حتى الساعة 1ظهرًا، بـ مشاركة أكثر من 11000 عضو في WGA مؤهلون للتصويت في الانتخابات، وقالت رئيسة WGA-W ميريديث ستيم ورئيسة WGA-E ليزا تاكيوتشي في بيان مشترك أرسل إلى رسائل البريد الإلكتروني للأعضاء: "نحن نؤيد بقوة هذا العقد المقترح ونشجعكم على التصويت للتصديق عليه".

على الرغم من أن الصفقة لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل أعضاء WGA، فقد قام قادة WGA بتعليق جميع جهود الاعتصام وسمحوا للكتاب بالكتابة مرة أخرى للاستوديوهات أثناء إجراء التصويت على التصديق.



ونظرًا للدعم الذي أظهره الأعضاء بالفعل للصفقة الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل أن يتم التصويت.

وهذا هو البريد الإلكتروني الكامل الذي أرسله قادة WGA إلى الأعضاء:

العضو العزيز،

تعد هذه الرسالة الإلكترونية بمثابة إشعار بحقك في التصويت على التصديق على اتفاقية الحد الأدنى الأساسي (MBA) لعام 2023، ونحن نحثكم بشدة على التصويت لصالح التصديق، ويأتي الاتفاق المقترح إليكم بدعم إجماعي من لجنة التفاوض بشأن 2023، كما أنها تتمتع بدعم مجلس إدارة WGAW " رابطة الكتاب في أمريكا الغربية " ومجلس WGAE " رابطة الكتاب في أمريكا الشرقية "، حيث صوت كلاهما بالإجماع لصالح التصديق في 25 سبتمبر الماضى.

أما عن كيفية التصويت: فـ يخضع ماجستير إدارة الأعمال لعام 2023 للتصديق من قبل العضوية المشتركة لنقابة الكتاب في الشرق والغرب، حيث يمكن لأعضاء WGAW المؤهلين ذوي الوضع الجيد التصويت عبر الإنترنت بدءًا من الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين 2 أكتوبر الجارى، ويمكنك أيضًا الوصول إلى الاقتراع عبر الإنترنت من خلال موقع ويب WGA Contract 2023، وتستخدم اسم المستخدم الخاص بك هو اسمك الأخير وكلمة المرور الخاصة بك هي رقم معرف العضو المكون من ثمانية أرقام الموجود في بطاقة عضوية النقابة الخاصة بك.

وعن اجتماع الأعضاء: ستعقد WGAW " رابطة الكتاب في أمريكا الغربية " اجتماعًا شخصيًا في نهاية فترة التصويت للإجابة على أية أسئلة متبقية حول الاتفاقية المبدئية، وسيتم عقد الاجتماع في الطابق الثاني من مقر النقابة، 7000 دبليو ثيرد ستريت، لوس أنجلوس، كاليفورنيا 90048 ظهر يوم 9 أكتوبر الجارى.

على أن تنتهي فترة التصويت في 9 أكتوبر الجارى في تمام الساعة 1 ظهرًا، بالتوقيت الصيفى الباسيفيكى، وسيتم إعلان النتائج على موقعي WGAW وWGAE بعد إغلاق التصويت.

نحن نؤيد بقوة العقد المقترح ونشجعكم على التصويت لصالح التصديق عليه.

ميريديث ستيم، رئيسة WGAW

ليزا تاكيوتشي كولين، رئيسة WGAE



