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أحمد حاتم يحضر العرض الخاص لفيلمه حسن المصرى

10/3/2023 2:34:29 PM
(MENAFN- Youm7) حضر الفنان أحمد حاتم العرض الخاص لفيلمه "حسن المصرى" بإحدى سينمات أكتوبر، كما حرص على التواجد الفنان حسن أبو الروس.



وأطلق مؤخرًا صناع فيلم حسن المصري الإعلان الرسمي للعمل، المقرر إطلاقه غدا الأربعاء في دور العرض السينمائية في مصر ودول الخليج.



واستعرض الإعلان الرسمي لفيلم حسن المصري مزيدًا من التفاصيل حول عالم الفيلم، حيث كشف عن مهمة انتحارية يقوم بها حسن المصري تجعله أقرب من الموت أكثر من أي وقتٍ مضى، وعن أزمة نفسية يمر بها نتيجة خسارته لشخص مقرّب إليه، وأيضًا عن شبكة مافيا التي تجعّل المهمة أكثر خطورة.



ويتتبع الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسئول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.



ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.







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