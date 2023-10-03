50 سنة على انتصار أكتوبر.. طابا قبلة السياح من جميع أنحاء العالم

(MENAFN
- Youm7) تتمتع مصر بالكثير من الأماكن السياحية التي تجعلها تتصدر قائمة البرنامج السياحى لأى سائح في العالم، ومنها طابا التي كانت من الأراضى المصرية التي احتلتها إسرائيل واستطاعت مصر أن تحررها وتستعيدها في 19 مارس 1989، وإعادة إعمارها من جديد وأعادت لها الأمن والأمان مرة أخرى فأصبحت قبلة السياح من مختلف أنحاء العالم، وبمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة والتي تعتبر من أعز الذكريات على قلوبنا جميعاً، نستعرض في هذا التقرير، أبرز مميزات طابا السياحية.
جزيرة فرعون
تتمتع طابا بالعديد من الأماكن الأثرية المميزة والتي منها قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون، وادى طويبة الممتد من طابا إلى النقب بوسط سيناء وتبعد قلعة صلاح الدين 10 كم عن مدينة العقبة و أنشأها القائد صلاح الدين عام" 567هـ 1171م"، بهدف صد غارات الصليبيين وحماية طريق الحج المصرى عبر سيناء.
خليج فيورد
وكان للقلعة دور عظيم فى حماية سيناء من الغزو الصليبى حين حاصرها الأمير أرناط صاحب حصن الكرك 1182م، وتحتوى القلعة على منشآت دفاعية من أسوار وكذلك أبراج وفرن لتصنيع الأسلحة ومخازن غلال وحمام بخار وخزانات مياه ومسجد الأمير حسام الدين بأجل بن حمدان.
طابا
وتضم طابا وادى طويبة الممتد من طابا إلى النقب بوسط سيناء وتحتوى على نقوش نبطية تركها الأنباط أثناء رحلاتهم التجارية بين الشرق والغرب عبر سيناء .
قلعة صلاح الدين
وتضم طابا أيضًا بئر طابا الذى حفر حين سلمت
قلعة العقبة عام 1892م، كما تتمتع طابا بالعديد من المميزات التي تجعل السياح يحرصون على زيارتها بشكل منتظم مثل سياحة الغوص حيث تعتبر جزيرة فرعون من أجمل مناطق الغوص بسيناء بعد رأس محمد، بالإضافة إلى اليخوت السياحية اليومية من العقبة وإيلات .
ويمكن ممارسة سياحة السفارى وتسلق الجبال حيث يحتوى وادى طويبة على مجموعة جبال تحيط بجزيرة فرعون والسياحة الترفيهية بالإضافة إلى مناظر طبيعية خلابة مثل منطقة الفيورد التى صور بها فيلم الطريق إلى إيلات، كما تتمتع بطقس مميز طوال العام ومناظر طبيعية تساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء طوال العام.
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