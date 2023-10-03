50 سنة على انتصار أكتوبر.. طابا قبلة السياح من جميع أنحاء العالم

MENAFN - Youm7) تتمتع مصر بالكثير من الأماكن السياحية التي تجعلها تتصدر قائمة البرنامج السياحى لأى سائح في العالم، ومنها طابا التي كانت من الأراضى المصرية التي احتلتها إسرائيل واستطاعت مصر أن تحررها وتستعيدها في 19 مارس 1989، وإعادة إعمارها من جديد وأعادت لها الأمن والأمان مرة أخرى فأصبحت قبلة السياح من مختلف أنحاء العالم، وبمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة والتي تعتبر من أعز الذكريات على قلوبنا جميعاً، نستعرض في هذا التقرير، أبرز مميزات طابا السياحية.

جزيرة فرعون

تتمتع طابا بالعديد من الأماكن الأثرية المميزة والتي منها قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون، وادى طويبة الممتد من طابا إلى النقب بوسط سيناء وتبعد قلعة صلاح الدين 10 كم عن مدينة العقبة و أنشأها القائد صلاح الدين عام" 567هـ 1171م"، بهدف صد غارات الصليبيين وحماية طريق الحج المصرى عبر سيناء.

خليج فيورد

وكان للقلعة دور عظيم فى حماية سيناء من الغزو الصليبى حين حاصرها الأمير أرناط صاحب حصن الكرك 1182م، وتحتوى القلعة على منشآت دفاعية من أسوار وكذلك أبراج وفرن لتصنيع الأسلحة ومخازن غلال وحمام بخار وخزانات مياه ومسجد الأمير حسام الدين بأجل بن حمدان.

طابا

وتضم طابا وادى طويبة الممتد من طابا إلى النقب بوسط سيناء وتحتوى على نقوش نبطية تركها الأنباط أثناء رحلاتهم التجارية بين الشرق والغرب عبر سيناء .

قلعة صلاح الدين

وتضم طابا أيضًا بئر طابا الذى حفر حين سلمت

قلعة العقبة عام 1892م، كما تتمتع طابا بالعديد من المميزات التي تجعل السياح يحرصون على زيارتها بشكل منتظم مثل سياحة الغوص حيث تعتبر جزيرة فرعون من أجمل مناطق الغوص بسيناء بعد رأس محمد، بالإضافة إلى اليخوت السياحية اليومية من العقبة وإيلات .

ويمكن ممارسة سياحة السفارى وتسلق الجبال حيث يحتوى وادى طويبة على مجموعة جبال تحيط بجزيرة فرعون والسياحة الترفيهية بالإضافة إلى مناظر طبيعية خلابة مثل منطقة الفيورد التى صور بها فيلم الطريق إلى إيلات، كما تتمتع بطقس مميز طوال العام ومناظر طبيعية تساعد على الشعور بالاسترخاء والهدوء طوال العام.