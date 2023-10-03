شجاع ومش بخيل.. صفات فى رجل برج الميزان تخليكى محظوظة لو بتحبيه

MENAFN - Youm7) تدخل الشمس برج الميزان خلال الفترة من 23 سبتمبر لـ 23 أكتوبر، ويتصف مولود برج الميزان بعدد كبيرمن الصفات الإيجابية التي تجعله مثاليًا في الارتباط والزواج، فهو شجاع ورومانسي، كريم، كثير العطاء، وغيرها من الصفات التي يتسم بها رجل برج الميزان وفقًا لخبيرة الأبراجمايا ناجي تجعله شريك حياة مثالي.

شاب وفتاة





صفات رجل برج الميزان:شجاع:

الشجاعة من الصفات التي تعطي صاحبها القوة، وتساعد على ظهوره بشكل جيد في عيون الأخرين، فالجبن من الصفات المكروهة التي ترفضها الفتيات، ويتصف مولود برج الميزان بالشجاعة المفرطة، بالإضافة إلى أنه لا يعرف قلبه للخوف طريق.

كريم:

يتصف مولود برج الميزان بالكرم وكثرة العطاء، لا يعرف للبخل طريق فهو عاشق للتسوق، محب للحياة، يمكنه تقديم الدعم للآخرين بالإضافة إلى أنه عطوف رحيم يجيد نصرة العدالة، محب للحياة.

مظهر جذاب:



يعرف عن مولود برج الميزان أنه شخصية عاشقة للموضة والتغيير، عاشق لترتيب وتجهيز نفسه بشكل

جيد، دائمًا يحرص على أن يخطف الأنظار بشكل دائم، محب للشياكة والأناقة، يجيد اختيار الملابس بشكل كبير، وتنسيق الألوان.

شاب يضع العطرمخلص في الحب:

رجل برج الميزان من الشخصيات شديدة الإخلاص

في الحب، ويعرف عنه دعمه الدائم لشريك حياته، في حالة إذا أحب بصدق يعمل بكل طاقته على أن يجعل شريكته ملكة على عرش قلبه.

الصدق:

رجل برج الميزان صادق بدرجة كبيرة،

لا يجيد الكذب،

لذا في حالة دخوله علاقة عاطفية

تنجح بدرجة بقوة لأن الصدق صفة مهمة وأمر أساسي عند الدخول في أي علاقة سواء كانت عاطفية أو علاقة صداقة فالصدق مفتاح القلوب .