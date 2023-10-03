شجاع ومش بخيل.. صفات فى رجل برج الميزان تخليكى محظوظة لو بتحبيه

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- Youm7) تدخل الشمس برج الميزان خلال الفترة من 23 سبتمبر لـ 23 أكتوبر، ويتصف مولود برج الميزان بعدد كبيرمن الصفات الإيجابية التي تجعله مثاليًا في الارتباط والزواج، فهو شجاع ورومانسي، كريم، كثير العطاء، وغيرها من الصفات التي يتسم بها رجل برج الميزان وفقًا لخبيرة الأبراج
مايا ناجي تجعله شريك حياة مثالي.
شاب وفتاة
صفات رجل برج الميزان:
شجاع:
الشجاعة من الصفات التي تعطي صاحبها القوة، وتساعد على ظهوره بشكل جيد في عيون الأخرين، فالجبن من الصفات المكروهة التي ترفضها الفتيات، ويتصف مولود برج الميزان بالشجاعة المفرطة، بالإضافة إلى أنه لا يعرف قلبه للخوف طريق.
كريم:
يتصف مولود برج الميزان بالكرم وكثرة العطاء، لا يعرف للبخل طريق فهو عاشق للتسوق، محب للحياة، يمكنه تقديم الدعم للآخرين بالإضافة إلى أنه عطوف رحيم يجيد نصرة العدالة، محب للحياة.
مظهر جذاب:
يعرف عن مولود برج الميزان أنه شخصية عاشقة للموضة والتغيير، عاشق لترتيب وتجهيز نفسه بشكل
جيد، دائمًا يحرص على أن يخطف الأنظار بشكل دائم، محب للشياكة والأناقة، يجيد اختيار الملابس بشكل كبير، وتنسيق الألوان.
شاب يضع العطر
مخلص في الحب:
رجل برج الميزان من الشخصيات شديدة الإخلاص
في الحب، ويعرف عنه دعمه الدائم لشريك حياته، في حالة إذا أحب بصدق يعمل بكل طاقته على أن يجعل شريكته ملكة على عرش قلبه.
الصدق:
رجل برج الميزان صادق بدرجة كبيرة،
لا يجيد الكذب،
لذا في حالة دخوله علاقة عاطفية
تنجح بدرجة بقوة لأن الصدق صفة مهمة وأمر أساسي عند الدخول في أي علاقة سواء كانت عاطفية أو علاقة صداقة فالصدق مفتاح القلوب .
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