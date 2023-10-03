4 أحجار كريمة تساعد على تهدئة طفلك بعد اليوم الدراسي.. منها الجمشت

MENAFN - Youm7) بعض الأشخاص قد يشعرون بالقلق والتوتر من الإقدام على تجارب جديدة، فما بالك بالأطفال، خاصة من يذهبون إلى المدرسة لأول مرة، قد يشعرون بالخوف وعدم القدرة على الذهاب إلى المدرسة، وقد يفسر الأباء هذا الشعور بطريقة خاطئة، ولكن هؤلاء الأطفال لا يحتاجون سوى الهدوء، وأن تكون طاقة المكان مؤهلة لهذا الشعور، ومن أفضل الأشياء التي تستخدم في علم الطاقة لتنقية طاقة المكان هي الأحجار الكريمة، لذا نستعرض بعض الأحجار الكريمة التي تساعد على تهدئة الطفل بعد اليوم الدراسي وعودة المدارس ، وفقاً لموقع "houseofwellness" كما يلي.

طفل الجمشت

الجمشت من الأحجار الكريمة الشهيرة في استخدامها كمنقي لطاقة المكان، فهي تساعد على تعزيز الهدوء والوضوح والاسترخاء، كما أنها فعالة للغاية مع الأطفال الذين يخافون من الظلام أو يحلمون بالكوابيس.

الجمشت السيليستيت

يحمل السيليستيت طاقة مهدئة جميلة تعزز الوضوح العقلي والاستقرار العاطفي، مما يجعله حجرًا ممتازًا للحماية من القلق والاكتئاب، ويوصى علماء الطاقة بإبقاء حجر السيليستيت في غرفة النوم لخلق مكان هادئ ومتناغم للراحة.

السيليستيت هاولايت

يعرف الهاولايت هذا الحجر الأبيض بأنه يستحضر السلام والاستقرار، ويعلم أهمية الصبر ويعزز حالة أعلى من الوعي الروحي والعاطفي، كما أن هذا حجر قوي يمكن استخدامه أثناء التأمل لأنه يهدئ العقل ويشجع على حالة التأمل العميق بالنسبة للأشخاص البالغين، أما بالنسبة للأطفال فإنه حجر مريح للغاية من شأنه أن يوسع وعيهم بينما يشجع على إطلاق أي ارتباطات غير صحية أو طاقة سلبية أو شك في الذات، كما يزيد من الثقة بالنفس.

هاولايت ابيض الروز كوارتز

بلورة الروز كوارتز ليست مجرد مظهر جميل، بل ترتبط هذه البلورة الوردية بالحب والرحمة والرعاية الذاتية، كما يقول علماء الطاقة إنه يُعرف باسم حجر الحب، لذا فهو يساعد على تعزيز خصائص الحب المهدئة والصفاء وفتح شكرة العقل لزيادة الاستيعاب بالنسبة للأطفال.

الروز كوارتز



