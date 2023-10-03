4 أحجار كريمة تساعد على تهدئة طفلك بعد اليوم الدراسي.. منها الجمشت

(MENAFN
- Youm7) بعض الأشخاص قد يشعرون بالقلق والتوتر من الإقدام على تجارب جديدة، فما بالك بالأطفال، خاصة من يذهبون إلى المدرسة لأول مرة، قد يشعرون بالخوف وعدم القدرة على الذهاب إلى المدرسة، وقد يفسر الأباء هذا الشعور بطريقة خاطئة، ولكن هؤلاء الأطفال لا يحتاجون سوى الهدوء، وأن تكون طاقة المكان مؤهلة لهذا الشعور، ومن أفضل الأشياء التي تستخدم في علم الطاقة لتنقية طاقة المكان هي الأحجار الكريمة، لذا نستعرض بعض الأحجار الكريمة التي تساعد على تهدئة الطفل بعد اليوم الدراسي وعودة المدارس ، وفقاً لموقع "houseofwellness" كما يلي.
طفل الجمشت
الجمشت من الأحجار الكريمة الشهيرة في استخدامها كمنقي لطاقة المكان، فهي تساعد على تعزيز الهدوء والوضوح والاسترخاء، كما أنها فعالة للغاية مع الأطفال الذين يخافون من الظلام أو يحلمون بالكوابيس.
الجمشت السيليستيت
يحمل السيليستيت طاقة مهدئة جميلة تعزز الوضوح العقلي والاستقرار العاطفي، مما يجعله حجرًا ممتازًا للحماية من القلق والاكتئاب، ويوصى علماء الطاقة بإبقاء حجر السيليستيت في غرفة النوم لخلق مكان هادئ ومتناغم للراحة.
السيليستيت هاولايت
يعرف الهاولايت هذا الحجر الأبيض بأنه يستحضر السلام والاستقرار، ويعلم أهمية الصبر ويعزز حالة أعلى من الوعي الروحي والعاطفي، كما أن هذا حجر قوي يمكن استخدامه أثناء التأمل لأنه يهدئ العقل ويشجع على حالة التأمل العميق بالنسبة للأشخاص البالغين، أما بالنسبة للأطفال فإنه حجر مريح للغاية من شأنه أن يوسع وعيهم بينما يشجع على إطلاق أي ارتباطات غير صحية أو طاقة سلبية أو شك في الذات، كما يزيد من الثقة بالنفس.
هاولايت ابيض الروز كوارتز
بلورة الروز كوارتز ليست مجرد مظهر جميل، بل ترتبط هذه البلورة الوردية بالحب والرحمة والرعاية الذاتية، كما يقول علماء الطاقة إنه يُعرف باسم حجر الحب، لذا فهو يساعد على تعزيز خصائص الحب المهدئة والصفاء وفتح شكرة العقل لزيادة الاستيعاب بالنسبة للأطفال.
الروز كوارتز
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