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أجمل 5 ألوان للشعر موضة خريف وشتاء 2024.. منها لون العسل

10/3/2023 2:34:24 PM
(MENAFN- Youm7) مع بداية فصل الخريف والاستعداد لفصل الشتاء 2024، تبحث كل فتاة مهتمة بالموضة عن تغيير لون شعرها، خاصة بعد ظهور الألوان القوية والتى قد لا يقوم البعض بتنفيذها، كما أن هناك العديد من الألوان المختلفة وغير المعتادة فى ألوان الشعر، لذا نستعرض ألوان الشعر التى تتصدر موضة خريف 2023 ، وتستمر حتى شتاء وصيف 2024 وفقاً لموقع "Glamour".


اللون النحاسى

يعتبر هذا اللون من أكثر الألوان "تريند" هذا الخريف، وهو عبارة عن مزيج بين اللون البنى والأصفر النحاسى الفاتح، مع خصل من اللون الذهبى البراق، وهذا اللون يعتبر من أكثر الألوان الدافئة المناسبة لصاحبات الشعر الطويل.


النحاسي
لون العسل

لون العسل كما يسمى فى ألوان الشعر، والذى يتميز بإضائته ذهبية اللون، والبراقة واللامعة مثل العسل، وهو لون غامق بعض الشىء، كما أنه مناسب لصاحبات الشعر المتوسط والقصير.


لون العسل
اللون البرتقالى

أما أكثر ألوان الشعر تميزاً هو اللون البرتقالى، فهو لون غير نمطى وقد تخاف الكثير من الفتيات استخدامه، لكنه يظل من أكثر الألوان انتعاشاً وشياكة، كما أنه يناسب أى لون بشرة.


اللون البرتقالي
لون الشيكولاتة

لون الشيكولاتة أو البني الغامق، من أكثر الألوان التريند الخاصة بموضة شعر 2024، وهو يناسب كل ألوان البشرة، وأي طول شعر طويل كان أو قصير.


لون الشيكولاتة
بني كستنائي

أما إذا كنتِ من الفتيات اللائي لا يفضلن التغيير القوي، فان لون البني الكستنائي اختيار مثالي، بجانب الشياكة والرقي الذي يتمتع به هذا اللون، والذي يتعتبر موضة 2024 أيضاً.


بني كستنائي

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