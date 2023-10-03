أجمل 5 ألوان للشعر موضة خريف وشتاء 2024.. منها لون العسل

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- Youm7) مع بداية فصل الخريف والاستعداد لفصل الشتاء 2024، تبحث كل فتاة مهتمة بالموضة عن تغيير لون شعرها، خاصة بعد ظهور الألوان القوية والتى قد لا يقوم البعض بتنفيذها، كما أن هناك العديد من الألوان المختلفة وغير المعتادة فى ألوان الشعر، لذا نستعرض ألوان الشعر التى تتصدر موضة خريف 2023 ، وتستمر حتى شتاء وصيف 2024 وفقاً لموقع "Glamour".
اللون النحاسى
يعتبر هذا اللون من أكثر الألوان "تريند" هذا الخريف، وهو عبارة عن مزيج بين اللون البنى والأصفر النحاسى الفاتح، مع خصل من اللون الذهبى البراق، وهذا اللون يعتبر من أكثر الألوان الدافئة المناسبة لصاحبات الشعر الطويل.
النحاسي
لون العسل
لون العسل كما يسمى فى ألوان الشعر، والذى يتميز بإضائته ذهبية اللون، والبراقة واللامعة مثل العسل، وهو لون غامق بعض الشىء، كما أنه مناسب لصاحبات الشعر المتوسط والقصير.
لون العسل
اللون البرتقالى
أما أكثر ألوان الشعر تميزاً هو اللون البرتقالى، فهو لون غير نمطى وقد تخاف الكثير من الفتيات استخدامه، لكنه يظل من أكثر الألوان انتعاشاً وشياكة، كما أنه يناسب أى لون بشرة.
اللون البرتقالي
لون الشيكولاتة
لون الشيكولاتة أو البني الغامق، من أكثر الألوان التريند الخاصة بموضة شعر 2024، وهو يناسب كل ألوان البشرة، وأي طول شعر طويل كان أو قصير.
لون الشيكولاتة
بني كستنائي
أما إذا كنتِ من الفتيات اللائي لا يفضلن التغيير القوي، فان لون البني الكستنائي اختيار مثالي، بجانب الشياكة والرقي الذي يتمتع به هذا اللون، والذي يتعتبر موضة 2024 أيضاً.
بني كستنائي
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