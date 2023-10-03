مصطفى مصري وماريا أوكرانية.. جمعهم حب وزواج يتحدى الاختلافات والحرب

MENAFN - Youm7) يبحث الشخص طوال الوقت عن شريك حياته المستقبلى ويدون بعض الشروط التى يحلم بأن يتمتع بها، ولكنه لا يدرك أين ومتى يعثر عليه، وقد يشعر أحياناً بأنه من المستحيلات أن يقابله صدفة لكن مصطفى حامد الذى يعمل مهندس ميكانيكا في السعودية والأوكرانية ماريا بيجيفتس والتي كانت تعمل مديرة بإحدى الشركات المتخصصة في مجال المعامل الطبية بدأت قصة حبهما من خلال صداقتهما على موقع " الفيس بوك".

برغم اختلاف العادات والتقاليد بينهما إلا إن شرارة الحب ولدت بينهما واكتشفا الثنائى بإنهما خلقا لبعضهما وتحدث مصطفى عن قصة حبه لماريا، لـ" اليوم السابع"، حيث قال :" اتعرفنا علي بعض عن طريق "الفيس بوك" وفي خلال 4 شهور اتكلمنا تليفونياً ومكالمات فيديو، ومع الوقت فهمنا بعض وبالطبع اتكلمنا عن أحلامنا وطموحتنا وإيه اللى بنحبه وبنكره وعن مواصفات شريك الحياة اللى بنتمناها، ودعوتها لزياتي في القاهرة عشان أفرجها على الأماكن السياحية والعادات والتقاليد المصرية ومع الوقت علاقتنا أتوطدت أكتر و ده كان في

شهر سبتمبر 2021،

وبعد ما شوفتها و خرجنا مع بعض وفهمنا بعض اكتر اعترفت لها بحبي ليها من أول أسبوع وكانت مبسوطة جداً وبعد كده سافرت لكييف".

مصطفى و ماريا

وتابع مصطفى :"بعد فترة قصيرة دعتني للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة في اوكرانيا عشان أتعرف علي عائلتها و تفرجنى على المعالم السياحية في كييف و بعض المسارح والمتاحف وأقابل عائلتها، لكن محاولتنا باءت بالفشل نتيجة لرفض السفارة الأوكرانية للفيزا الخاصة بيا".

مصطفى وزوجته الأوكرانية ماريا





ويكمل "وبعد كده دعوت ماريا في 2 يناير واتممنا الزواج في 4 يناير و بعدها عملنا احتفال رومانسي خاص بيا أنا وهي يوم 7 يناير علي مركب شراعي في النيل وبعد كده عملنا احتفال صغير في كافيه بحضور الأقارب و الأصدقاء".

مصطفى وزوجته ماريا





ومثل كل قصة حب قد تواجه بعض العوائق والصعوبات وهذا ما حدث مع مصطفى وماريا، حيث قال الزوج:" واجهت إعتراض من والدي ووالدتي

لأن زوجتي غير عربية وغير مسلمة ومطلقة، ولكن صممت على ماريا وقدرت أقنعهم إنها تصلح تكون شريكة حياتى بسبب شعورى بالراحة معاها وكمان إننا متفاهمين، ومع الوقت أهلى تقبله الموضوع وحبوا ماريا جداً بعد ماعرفوها وعرفوا قد إيه هي بتحبنى ومخلصة ليا، ومن ناحية أهل ماريا كانت والدتها و أقاربها وأصدقائها كمان مرحبين جداً بعلاقتنا ولكنهم اندهشوا بسرعه قرار الزواج والصدمه الثانية إنها أعلنت إسلامها في الأزهر الشريف بعد قدومها إلي القاهرة و ده فى شهر ابريل 2022.".

حب رغم أنف الحرب

وتابع :"بعد الزواج رجعت ماريا لأوكرانيا عشان شغلها و كان إتفاقنا إننا نشوف بعض من وقت للتاني سواء أسافر لها أوكرانيا أوهي تسافر لى القاهرة أو السعودية، ولكن وقعت حرب روسيا وأوكرانيا في شهر فبراير 2022 ، ومقدرتش ماريا تغادر أوكرانيا إلا في مارس وكانت بتجد صعوبة بسبب والدتها المسنة واستطعت بتوفيق من الله و بجهود الأصدقاء و الأحباء نساعدها ترافق وفد أرسلته السفارة المصرية في أوكرانيا لنقل الطلبة المصريين من كييف إلي بولندا، وفي آخر الساعات أجهدت ماريا ولم تستطع قيادة السيارة ونسقت مع الوفد المصري ومع الشباب الطلبة بقيادة سيارة ماريا مع والدتها مع متابعتها والإطمئنان علي صحتها طوال هذه الفتره، لحد ماوصلت لبولندا ثم إلى مطار القاهرة" .

مصطفى وماريا بعد إتمام عقد الزواج





الاتفاق على تربية الأطفال على الثقافتين

وعن تربية الأطفال، قال مصطفى :"لم يرزقنا الله حتى الأن بأطفال، لكن أتفقت مع ماريا على تربيتهم على الديانة الإسلامية مع مزج الثقافة المصرية و الأوكرانية بما لا يتعارض مع الدين الإسلامي".

وعن طريقة التفاهم بين مصطفى وزوجته، قال :"بنتعامل مع بعض باللغة الإنجليزية وبتتحاول تتعلم عربى ولهجة مصرية وبنحلم أننا نعلم ولادنا اللغة الإنجليزية والأوكرانية والعربية وطريقة التفاهم بينا كانت بسيطة، من طرفي كنت أرحب بكل ما هو جيد في الثقافه الأوكرانية من حيث عادات الطعام و العلاقات الإجتماعية و الإحتفال بالأعياد الرسمية ومن ناحيتها كانت مرحبة بكل ما هو جيد في عاداتنا من حيث الملابس و الطعام و الاحتفال بالأعياد و المناسبات المصرية مع احترام ان يكون المرجع الأول لنا هو الدين الإسلامي ".

مصطفى وماريا فى زيارة للإهرامات





وتابع :"أعجبت ماريا باعتناء الرجل المصري ببيته وتكفله بكافة مصاريف الأسره لأن فى الثقافة الأوكرانية الرجل والمرأة بيشتغلوا ويتشاركوا في الأعباء المادية إلى جانب إهتمام الزوجة بمنزلها كمان 90% من العائلات في أوكرانيا لا يهتم الرجل فيها بتربية أطفاله، ومن ناحيتي أعجبت بطريقة ماريا في التعامل معايا، وطبعا هى بتتكلم 4 لغات وهي الأوكرانية والروسية و الإنجليزية و التشيكيية،. وطباخة ماهرة جداً إلي جانب إنها بتهتم ببيتها

ولما بيحصل خلاف بينا بتستنى لما اهدىء وتتكلم معايا، اعتقد أن ماريا هي مزيج ما بين أمال زايد في دور أمينة بفيلم بين القصرين من حيث طاعه زوجها و الإهتمام بالبيت و ما بين سعاد حسني في اهتمامها بمظهرها و شخصيتها الجميلة المبتسمة دائما الخفيفة علي العين و القلب.

مصطفى وماريا والعائلة





بيت في مكان هادىء

وعبر مصطفى عن حلمه الذى يتمنى تحقيقه مع ماريا، حيث قال :" بتمنى أعمل شركة خاصة في مجال عزل الحرارة و الصوت للمقاولات و الاستشارات الهندسية و بعد مانعجز أعيش أنا وهى في مكان هادئ سواء في مدينة العبور أو في منطقه جبال كرباثين غرب جبال الكاربات بأوكرانيا وبتتميز بالمناظر الطبيعية الجميلة و الأنهار و السهول و الغابات".