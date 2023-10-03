موجز الاقتصاد.. 61 مليار دولار فاتورة استيراد الدول العربية من المواد الغذائية

MENAFN - Youm7) نشر موقع اليوم السابع اليوم الثلاثاء الموافق 3-10-2023 عدد من الأخبار الاقتصاديه الهامة المحلية والعالمية لعل أبرزها.. إعلان اتحاد الغرف العربية أن فاتورة استيراد الدول العربية من المواد الغذائية بلغت 61 مليار دولار، إلى جانب أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء وتسجيل عيار 21 مبلغ 2140 جنيها للجرام..وغيرها من الأخبار المهمة..

الرقابة المالية تعتمد تعديل صندوق تأمين شركة القناة لتوزيع الكهرباء

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2272 لسنة 2023، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.







اتحاد الغرف العربية: 61 مليار دولار فاتورة استيراد الدول العربية من المواد الغذائية

دعا الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، الى انشاء بورصة عربية سلعية وإنشاء صندوق عربي للأزمات للمساعدة في مواجهة الأعباء المترتبة عن تلك الأزمات، مع ضرورة إقامة البرنامج العربي للغذاء لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية الطارئة وخاصة في الدول العربية الأكثر تضررًا. وكذلك تعزيز شبكات الأمن الغذائي والاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية. إلى جانب إنشاء منصة عربية لطلبات وعروض المنتجات الزراعية.







طارق الملا: الاهتمام المتواصل من صناع الطاقة بالعلم يدعم أهداف الصناع

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الاهتمام المتواصل من صناع الطاقة

بالعلم والابتكار يدعم أهداف الصناعة فى التقدم والاستدامة، وأن حرصها على تقييم وتكريم التجارب والأبحاث العلمية والعملية المميزة يجدد دوافع العاملين نحو المزيد من التميز والارتقاء.

محمود محيى الدين: الحق فى بيئة صحية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الحق في البيئة الصحية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، حيث يضمن هذا الحق التمتع بعدة حقوق: الحق في الحياة والصحة والمياه والغذاء والسكن والمستوى المعيشي اللائق.







أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء تسجل 2140 جنيها للجرام

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بمصر وسط استقرار الطلب على الذهب وكذلك ثبات نسبي في الأسعار منذ بداية تداولات اليوم، وحقق جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2140 جنيها.

13 شركة هندية تزور مصر لبحث فرص الاستثمار بقطاعات الطاقة والكيماويات

يزور مصر وفد من 13 شركة هندية، غدًا الأربعاء، لبحث فرص الاستثمار وتوسيع خطوط إنتاجها ومنح وكالاتها لشركات مصرية، وتعمل الشركات في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات (بولي كلوريد، والصودا الكاوية، وكلوريد الكالسيوم)، واللوجستيات، والتدريب المهني والتعليم، والمعدات والجرارات الزراعية، والهندسة والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنصات إلكترونية خاصة بتجارة التجزئة، والمخبوزات والحلويات، والمدن الصناعية الذكية والمستدامة، والتعبئة والتغليف.

وزير المالية: حافظنا على الفائض الأولى خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6٪ من الناتج المحلي

ين الحين والآخر، يتزايد الحديث عن أداء الاقتصاد المصري خاصة معدلات الدين وعجز الموازنة للناتج المحلي، بتقديرات غير دقيقة للموقف الاقتصادي، بما يستلزم المزيد من التوضيح، وكما يقول الدكتور محمد معيط وزير المالية،: «اللي عاوز الصورة الصحيحة.. يشوف المسار الاقتصادي لمصر فى 43 سنة؛ فالمصروفات ظلت أكبر من الإيرادات 37 عامًا، ونتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسي استطعنا لأول مرة بموارد الدولة تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي فى العام المالي 2017/ 2018،

وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والخدمية بمدينة قنا الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، مستجدات المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بالمدينة، التى يتم تنفيذها على مساحة إجمالية 29485 فدانا، والتي تقع فى الشمال الشرقى من مدينة قنا الأم على طريق قنا/سفاجا بالكيلو 8.