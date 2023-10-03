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هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء السياحة ومواد البناء

10/3/2023 2:34:18 PM
(MENAFN- Youm7) تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.9%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.6%، وهبطت قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.6%، وانخفض قطاعا التجارة والموزعون، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.4%.



وهبط قطاعا العقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%، ونزل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، وانخفض قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والبنوك بنسبة 0.6%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعا السياحة والترفيه، ومواد البناء بنسبة 4%، 0.2%، على التوالي.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.339 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 523.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.31%، والعرب على 7.23%، واستحوذت المؤسسات على 25.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.87%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 68.3 مليون جنيه، 30.4 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 106 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 32.1 مليون جنيه، 175.6 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 19706 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 23565 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8253 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3712 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 5501 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 5477 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 1415 نقطة.







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