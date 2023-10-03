Tuesday, 03 October 2023 09:58 GMT

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 3-10-2023

10/3/2023 2:34:17 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3-10-2023.



إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومصر للفنادق، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، وأيه كابيتال القابضة، والدولية للأسمدة والكيماويات.



البورصة تخسر 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.339 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 523.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.31%، والعرب على 7.23%، واستحوذت المؤسسات على 25.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.87%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 68.3 مليون جنيه، 30.4 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 106 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 32.1 مليون جنيه، 175.6 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 19706 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 23565 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8253 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3712 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 5501 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 5477 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 1415 نقطة.



وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 104 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:



- ايه كابيتال القابضة بسعر إغلاق 0.349 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.05%.



- مصر للفنادق بسعر إغلاق 161.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.63%.



- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.219 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.31%.



- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 6.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.71%.



- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 8.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.59%.



- الإسكندرية للزيوت المعدنية بسعر إغلاق 8.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.86%.



- شار دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 11.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.31%.



- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 10 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.30%.



- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 15.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.27%.











MENAFN03102023000132011024ID1107182088

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث