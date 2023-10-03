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أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 3-10-2023

10/3/2023 2:34:17 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 3-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.339 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومصر للفنادق، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، وأيه كابيتال القابضة، والدولية للأسمدة والكيماويات.



البورصة تخسر 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.339 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 523.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.31%، والعرب على 7.23%، واستحوذت المؤسسات على 25.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.87%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 68.3 مليون جنيه، 30.4 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 106 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 32.1 مليون جنيه، 175.6 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 19706 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 23565 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8253 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3712 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 5501 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 5477 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 1415 نقطة.



وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 104 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 100 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 50.5 ألف سهم، 281.4 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 142.6 ألف سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمطورون العرب القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 130 ألف سهم، 2 مليون سهم، 250 ألف سهم، 500 ألف سهم، 42.4 مليون سهم، 734 سهم، 100 ألف سهم، 221 ألف سهم، على التوالي.



كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، ورواد السياحة-رواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، ومستشفى كليوباترا، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 104.9 ألف سهم، 32.9 ألف سهم، 930 سهم، 662.3 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 831.1 ألف سهم.



مدينة مصر

أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، عن تخطي المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 حاجز 20 مليار جنيه لأول مرة في تاريخها من حصيلة بيع أكثر من 2400 وحدة بمشروعات الشركة المختلفة.



الإسكندرية لتداول الحاويات

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، اعتماد مجلس الإدارة القوائم المالية عن الحسابات الختامية خلال الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 30 يونيو عام 2023، وبلغ حجم الإنتاج الكمي عدد 827.2 ألف حاوية مكافئة تجارة خارجية وعدد 4107 حاوية مكافئة ترانزيت، وارتفاع إيرادات النشاط التجاري إلى 4.961 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 75%، وزيادة صافي الربح بعد الضريبة 4.388 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 116%.







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