حقائق وأرقام من أرشيف جائزة نوبل فى الفيزياء منذ 1901 حتى 2023.. إنفوجراف

(MENAFN
- Youm7) حقائق وأرقام جديدة أضيفت إلى سجل أرشيف جائزة نوبل فى الفيزياء ، بعدما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم، عن فوز ثلاثة علماء جدد بهذه الجائزة الفريدة من نوعها، وهم بيير أغوستينى وفيرينك كروسز وآن لولييه، لعام 2023.
جائزة نوبل فى الفيزياء منذ عام 1901 حتى عام 2023:
فاز بها 225 عالما منهم عالم فاز بها مرتين أي أن العدد الفعلى 224 عالم
منحت جائزة نوبل فى الفيزياء 117 مرة منذ عام 1901 وحتى يومنا هذا
حجبت جائزة نوبل فى الفيزياء ست مرات في الأعوام التالية:
1916، 1931، 1934، 1940، 1941، و1942.
فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2023
منحت 47 مرة لفائز واحد فقط.
تقاسمها مناصفة 32 عالم
قسمت 38 مرة بين ثلاثة فائزين.
لجنة جائزة نوبل فى الفيزياء 2023
الحائزات على جائزة نوبل في الفيزياء
من بين 224 شخصًا حصلوا على جائزة نوبل في الفيزياء، هناك خمس نساء عالمات فقط حصلن عليها وهن:
1903 - ماري كوري (حصلت أيضًا على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1911).
1963 - ماريا جوبرت ماير
2018 - دونا ستريكلاند
2020 - أندريا غيز
2023 - آن لولييه.
جائزة نوب فى الكيمياء
الحائزون على جائزة نوبل مرتين
جون باردين هو العالم الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء مرتين، الأولى فى عام 1956 والثانية فى 1972. بينما حصلت ماري كوري على جائزة نوبل مرتين، مرة في الفيزياء عام 1903 ومرة في الكيمياء عام 1911.
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