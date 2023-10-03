حقائق وأرقام من أرشيف جائزة نوبل فى الفيزياء منذ 1901 حتى 2023.. إنفوجراف

MENAFN - Youm7) حقائق وأرقام جديدة أضيفت إلى سجل أرشيف جائزة نوبل فى الفيزياء ، بعدما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم، عن فوز ثلاثة علماء جدد بهذه الجائزة الفريدة من نوعها، وهم بيير أغوستينى وفيرينك كروسز وآن لولييه، لعام 2023.





جائزة نوبل فى الفيزياء منذ عام 1901 حتى عام 2023:

فاز بها 225 عالما منهم عالم فاز بها مرتين أي أن العدد الفعلى 224 عالم

منحت جائزة نوبل فى الفيزياء 117 مرة منذ عام 1901 وحتى يومنا هذا

حجبت جائزة نوبل فى الفيزياء ست مرات في الأعوام التالية:

1916، 1931، 1934، 1940، 1941، و1942.

فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2023

منحت 47 مرة لفائز واحد فقط.

تقاسمها مناصفة 32 عالم

قسمت 38 مرة بين ثلاثة فائزين.

لجنة جائزة نوبل فى الفيزياء 2023





الحائزات على جائزة نوبل في الفيزياء

من بين 224 شخصًا حصلوا على جائزة نوبل في الفيزياء، هناك خمس نساء عالمات فقط حصلن عليها وهن:

1903 - ماري كوري (حصلت أيضًا على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1911).

1963 - ماريا جوبرت ماير

2018 - دونا ستريكلاند

2020 - أندريا غيز

2023 - آن لولييه.

جائزة نوب فى الكيمياء





الحائزون على جائزة نوبل مرتين

جون باردين هو العالم الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء مرتين، الأولى فى عام 1956 والثانية فى 1972. بينما حصلت ماري كوري على جائزة نوبل مرتين، مرة في الفيزياء عام 1903 ومرة في الكيمياء عام 1911.