مارى سكوودوفسكا كورى.. امرأة استثنانية فى تاريخ جائزة نوبل

MENAFN - Youm7) مارى سكوودوفسكا كورىامرأة استثنانية فى تاريخ جائزة نوبل وفى تاريخ العلم، فهى أول امرأة تنال جائزة نوبل فى الفيزياء، والوحيدة التى حصلت على الجائزة مرتين فى مجالين مختلفين، الأولى فى الفيزياء والثانية فى الكيمياء، ولهذا أصبحت واحدة من أعظم العلماء فى العالم.

أصبحت مارى سكوودوفسكا كورى، فى عام 1903 أول امرأة فى فرنسا تحصل على درجة الدكتوراه فى الفيزياء، ووفقا لأرشيف جائزة نوبل العالمية، تقدمت "مارى" بأطورحة لنيل درجة الدكتوراه في المواد المشعة في جامعة السوربون في باريس التى حصلت من خلالها على درجة الدكتوراه.





من هى مارى سكوودوفسكا كورى؟

مارى سكوودوفسكا كوري (7 نوفمبر 1867 – 4 يوليو 1934) عالمة فيزياء وكيمياء بولندية المولد، اكتسبت الجنسية الفرنسية فيما بعد، عرفت بسبقها وأبحاثها فى مجال اضمحلال النشاط الإشعاعى، وهى أول امرأة تحصل على جائزة نوبل والوحيدة التى حصلت عليها مرتين وفى مجالين مختلفين مرة فى الفيزياء وأخرى فى الكيمياء، وهى أول امرأة تتبوأ رتبة الأستاذية فى جامعة باريس.





جائزة نوبل فى الكيمياء

اكتشفت مارى سكوودوفسكا كورى مع زوجها بيار كوري عنصري البولونيوم والراديوم، ليحصلا مشاركةً على جائزة نوبل في الفيزياء، كما حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1911 بمفردها، وقد اقتسمت ابنتها إيرين جوليو-كوري وزوج ابنتها فردريك جوليو-كوري أيضًا جائزة نوبل لعام 1935.

مارى سكودوفسكا كورى

ولدت ماري كوري باسم ماريا سكوودوفسكا في مدينة وارسو، والتي كانت آنذاك تابعة لمنطقة فستولا، وهو الاسم الذي كان يطلق على بولندا تحت حكم الإمبراطورية الروسية، وعاشت فيها حتى بلغت الرابعة والعشرين.

وفي سنة 1891 لحقت بأختها الكبرى برونسوافا التي سافرت إلى باريس للدراسة. ومن إنجازاتها وضع نظرية للنشاط الإشعاعي وإليها ينسب مصطلح "نشاط إشعاعي". كما ابتكرت تقنيات لفصل النظائر المشعة، واكتشفت عنصرين كيميائيين هما البولونيوم والراديوم، وتحت إشرافها أجريت أول دراسات لمعالجة الأورام باستخدام النظائر المشعة. كما أسست معهدي كوري في باريس وفي وراسو.

جائزة نوبل

وخلال الحرب العالمية الأولى، أسست أول مراكز إشعاعية عسكرية، ورغم حصولها على الجنسية الفرنسية، لم تفقد ماري سكوودوفسكا كوري إحساسها بهويتها البولندية، فقد علمت بناتها اللغة البولندية، واصطحبتهم في زيارات لبولندا.

كما أطلقت على أول عنصر كيميائي اكتشفته اسم البولونيوم، الذي عزلته للمرة الأولى عام 1898، نسبة إلى بلدها الأصل، وخلال الحرب العالمية الأولى أصبحت عضوًا في منظمة بولندا الحرة. كما أسست معهدًا مخصصًا للعلاج بالراديوم في مدينة وارسو سنة 1932 (يسمى حاليًا معهد ماريا سكوودوفسكا كوري للأورام)، والذي ترأسته شقيقتها الطبيبة برونسوافا.

وتوفيت ماري كوري عام 1934، بمرض فقر الدم اللاتنسجي الذي أصيبت به نتيجة تعرضها للإشعاع لأعوام.