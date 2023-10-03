حكاية موقع.. مقبرة كاى حب تعود لعصر الملك بيبى الثانى وتحوى مناظر جنائزية

MENAFN - Youm7) الحواويش أبرز المواقع الأثرية بسوهاج، حيث تقع على بعد نحو 10 كم شرق سوهاج، ونحو 7 كم من مدينة أخميم التى كانت بمثابة جبانة رئيسية لها خلال الدولة القديمة.

وتحتوى جبانة الحواويش على أكثر من 800 مقبرة تعود إلى عصرى الدولة القديمة "2494-2181 ق.م" وعصر الانتقال الأول "2181-2055 ق.م"، ومازال تحتفظ ما يقرب من 60 مقبرة ببعض النقوش والمناظر الجنائزية وتقديم القرابين والحياة اليومية والرقص والصيد والزراعة في أخميم القديمة، بينما خمسة مقابر منها محفوظة بشكل جيد للغاية.

ومن بين المقابر الأثرية الموجودة بالحواويش مقبرة كاي حِب التي ترجع إلى عهد الملك "ببي" الثاني من الأسرة السادسة "حوالي 2278-2184 ق.م"، والتي تقع بالركن الجنوبي الغربي من مقابر الحواويش، وتتميز بارتفاعها عن باقي المقابر المجاورة لها، هذا بالإضافة إلى احتوائها على العديد من المناظر الجنائزية وتقديم القرابين والحياة اليومية والرقص والصيد والزراعة.

كاي حِب

كما تتميز واجهة المقبرة بنقوش تحمل ألقاب كاي حب ومناظر له إلى جانب زوجته، أما الجدار الجنوبي للمقبرة نُقش به منظر لمجموعة من قوارب تحمل الأثاث الجنائزي لكاي حب وأسماء أبنائه وزوجاته، بالإضافة إلى نقش آخر له في قارب صيد ممسكًا بحربة ويصطاد سمكتين كبيرتين وزوجته جالسة

وهي تمسك زهرتي اللوتس وخلفها خمسة أفراد من أسرته اثنين ذكور وثلاث نساء.