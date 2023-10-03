حكاية موقع.. مقبرة كاى حب تعود لعصر الملك بيبى الثانى وتحوى مناظر جنائزية

(MENAFN
- Youm7) الحواويش أبرز المواقع الأثرية بسوهاج، حيث تقع على بعد نحو 10 كم شرق سوهاج، ونحو 7 كم من مدينة أخميم التى كانت بمثابة جبانة رئيسية لها خلال الدولة القديمة.
وتحتوى جبانة الحواويش على أكثر من 800 مقبرة تعود إلى عصرى الدولة القديمة "2494-2181 ق.م" وعصر الانتقال الأول "2181-2055 ق.م"، ومازال تحتفظ ما يقرب من 60 مقبرة ببعض النقوش والمناظر الجنائزية وتقديم القرابين والحياة اليومية والرقص والصيد والزراعة في أخميم القديمة، بينما خمسة مقابر منها محفوظة بشكل جيد للغاية.
ومن بين المقابر الأثرية الموجودة بالحواويش مقبرة كاي حِب التي ترجع إلى عهد الملك "ببي" الثاني من الأسرة السادسة "حوالي 2278-2184 ق.م"، والتي تقع بالركن الجنوبي الغربي من مقابر الحواويش، وتتميز بارتفاعها عن باقي المقابر المجاورة لها، هذا بالإضافة إلى احتوائها على العديد من المناظر الجنائزية وتقديم القرابين والحياة اليومية والرقص والصيد والزراعة.
كاي حِب
كما تتميز واجهة المقبرة بنقوش تحمل ألقاب كاي حب ومناظر له إلى جانب زوجته، أما الجدار الجنوبي للمقبرة نُقش به منظر لمجموعة من قوارب تحمل الأثاث الجنائزي لكاي حب وأسماء أبنائه وزوجاته، بالإضافة إلى نقش آخر له في قارب صيد ممسكًا بحربة ويصطاد سمكتين كبيرتين وزوجته جالسة
وهي تمسك زهرتي اللوتس وخلفها خمسة أفراد من أسرته اثنين ذكور وثلاث نساء.
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