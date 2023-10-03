الحوار الوطنى والتغيرات الديمغرافية فى العدد الجديد من مجلة الديمقراطية

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا العدد رقم "92" من مجلة الديمقراطية الفصلية التى تعنى بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان المعاصرة، والتابعة لمؤسسة الأهرام، الخاص بشهر أكتوبر لهذا العام 2023، حيث تناولت مجموعة من المقالات والملفات المهمة لعدد كبير من كبار الكُتّاب، رؤى تحليلية لخبراء ومتخصصين وأكاديمين.
وفى افتتاحية العدد كتب الدكتور أحمد ناجي قحمة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية، "من وحي جلسات الحوار الوطني.. أزمة إدراك المفاهيم والدور لبعض ممثلى أحزاب المعارضة المصرية".
وفي باب الدراسات يكتب التقديم د. أعزمي عاشور
بعنوان "حال اقتصاد السلوكي بين تعظيم الثروات وإهدارها"، فيما يكتب د. أيمن زهري دراساته بعنوان "أثير الديمغرافيا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، "وتأتي دراسة الدكتور سمية علي قطب بعنوان "قوة المكان.. البناء التاريخي للقاهرة نموذجا"، وتكتب عبير ياسين دراسة بعنوان "إسرائيل والتعديلات القضائية.. بين الأزمة الدستورية والحرب الأهلية".
مجلة الديمقراطية
ويأتي ملف العدد بعنوان: "التحولات الديمغرافية .. الفرص والقيود"، ويكتب في تقديم الملف إسلام جاد الله "التحولات الديمغرافية في عالم شديد التغير"، فيما يكتب د. ماجد عثمان "السياسات السكانية في مصر بين الحوكمة ومعوقات التنفيذ"، ويكتب أحمد إمبابي بعنوان "تطور الدور المصري التاريخي في العمل الإفريقي المشترك".
ويكتب أيضًا في ملف العدد د. حسن زكي، بعنوان "كيف يمكن الاستفادة من سيناريوهات الزيادة السكانية في مصر؟"، وتكتب د. حنان جرجس "فرض النافذة الديمغرافية في المحافظات المصرية"، فيما تكتب د.علياء عبدالرءوف عامر "تطور السياسات السكانية العصرية في ظل التجارب الدولية".
ويكتب د. دينا عبد الفتاح بعنوان "التغيرات الديمغرافية وسياسات هجرة العمل، وتكتب د. أحمد حسين حسن مقالها ودراساتها بعنوان "الأبعاد الاجتماعية والثقافية لقضية السكان في مصر"،
فيما تكتب د. دينا إبراهيم حسن بعنوان "التأثيرات الجيوسياسية للتغير الديمغرافي في مصر والعالم"، ويكتب في ملف
العدد د. نجلاء حسن فراج بعنوان "التأثيرات والعواقب للتفاعل علاقة السكان بالبيئة"، ويكتب د. شاكر الموصدق بعنوان "تأثير الرؤى الدينية والثقافية في الدينامية الديمغرافية"، ويكتب د. محمد الخشاني بعنوان "إشكالية الشيخوخة السكانية في الديمفرافية الأوربية"، ويختم ملف العدد الكاتب وليد الريس بمقال بعنوان "السياسات الأوربية في التعامل مع الاتجاهات الديمغرافية".
وفي ملف المقالات: تكتب د. وئام السيد عثمان قراءة تحليلية في توصيات الحوار الوطنى.. نحو نموذج مصري للإصلاح السياسي، ويكتب عبد الناصر قنديل "الحوار الوطني.. تقييم المرحلة الأولى ومخرجاتها"
ويكتب د. أكرم خميس "العفو الرئاسي.. الطريق إلى الجمهورية الجديدة"، ويكتب عمرو وجدي "تعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان: مصر نموذجا" ويكتب د. إدريس لكريني مقالا بعنوان "تفاعلات الرياضة والسياسة فى السياقين الوطني والدولي" ويكتب م . زياد عبد التواب بعنوان "نظرة إلى مستقبل شبكات التواصل الاجتماعي"، وتكتب د. منى الحديدي بعنوان "المصريون وحرب أكتوبر.. قراءة سوسيولوجية"، وتكتب د. انتصار محمد بعنوان "المشهد الثقافي والفني بعد نكسة 1967"، وتختتم باب المقالات د. أماني فوزي الجندي بمقالها "الاقتصاد المصرى بين نكسة 1967وانتصار 1973".
وفي ملف "حالة الدميقراطية": ويقدم تحت عنوان "تقديم
المهاجرون.. تجارب النجاح وتحديات الاندماج"، ويكتب التقديم لهذا الباب أحمد دياب بعنوان "أزمة الهجرة.. جدل اللجوء والاندماج" ويكتب باسم راشد، وبعنوان "التجمع البريطاني في دعم اندماج اللاجئين داخل المجتمع" ويكتب عاطف السعداوي مقالا بعنوان "احتاجاجات الضواحي الفرنسية.. ملامح العنف وضرورات الاندماج" فيما يكتب دمحمد إبراهيم الدسوقي مقالا بعنوان "االمهاجرون في آسيا.. بين الفرص الواعدة ومخاوف التوتر الاجتماعي"، ويكتب د. محمد عبد العظيم الشيمي بعنوان "الخطاب الأمريكي حول الهجرة.. فرص الاستيعاب والاندماج"، ويأتي مقالا بختام الباب بعنوان "اتجربة المهاجرين العرب في أمريكا اللاتينية.. التحديات والنجاحات د. محمد أحمد موسى.
ويُقدم ملف "تقارير"، يتكتب مصطفى صلاح
بعنوان "اتجاهات الأوضاع في لبنان.. أزمات كبرى وحلول محدودة" كما تكتب أيضا ريم عبد المجيد "تحولات وانعاكسات الهجرة غير الشرعية في تونس"، وتستعرض د. إيمان عبد العظيم سيد أحمد "أزجه التشابه والاختلاف بين انقلابي النيجر والجابون 2022" وتكتب أية بدر بعنوان "الانتخابات الباكستانية.. معضلة لاستقرار والتحول الديمقراطي" ويكتب د. نيلي كمال الأمير "الانتخابات الرئاسية في سنغافورة.. أي النماذج أولى بالاقتداء"، ويكتب د. رنا أبو عميرة مقاله ودراسته بعنوان "انتخابات الرئاسة المبكرة والتحديات المتصاعدة في الأكوادور".
وفي باب "عروض كتب" يقدم "المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية ــ 2023" تقدمه عرض الكتاب أمنية السيد حجاج، وتقرير بعنوان "المهارجرون
واللاجئون والمجتمعات 2023"، عرض ميرت رفعت.
MENAFN03102023000132011024ID1107182082