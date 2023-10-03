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الحوار الوطنى والتغيرات الديمغرافية فى العدد الجديد من مجلة الديمقراطية

10/3/2023 2:34:11 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا العدد رقم "92" من مجلة الديمقراطية الفصلية التى تعنى بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان المعاصرة، والتابعة لمؤسسة الأهرام، الخاص بشهر أكتوبر لهذا العام 2023، حيث تناولت مجموعة من المقالات والملفات المهمة لعدد كبير من كبار الكُتّاب، رؤى تحليلية لخبراء ومتخصصين وأكاديمين.



وفى افتتاحية العدد كتب الدكتور أحمد ناجي قحمة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية، "من وحي جلسات الحوار الوطني.. أزمة إدراك المفاهيم والدور لبعض ممثلى أحزاب المعارضة المصرية".



وفي باب الدراسات يكتب التقديم د. أعزمي عاشور
بعنوان "حال اقتصاد السلوكي بين تعظيم الثروات وإهدارها"، فيما يكتب د. أيمن زهري دراساته بعنوان "أثير الديمغرافيا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، "وتأتي دراسة الدكتور سمية علي قطب بعنوان "قوة المكان.. البناء التاريخي للقاهرة نموذجا"، وتكتب عبير ياسين دراسة بعنوان "إسرائيل والتعديلات القضائية.. بين الأزمة الدستورية والحرب الأهلية".







مجلة الديمقراطية




ويأتي ملف العدد بعنوان: "التحولات الديمغرافية .. الفرص والقيود"، ويكتب في تقديم الملف إسلام جاد الله "التحولات الديمغرافية في عالم شديد التغير"، فيما يكتب د. ماجد عثمان "السياسات السكانية في مصر بين الحوكمة ومعوقات التنفيذ"، ويكتب أحمد إمبابي بعنوان "تطور الدور المصري التاريخي في العمل الإفريقي المشترك".



ويكتب أيضًا في ملف العدد د. حسن زكي، بعنوان "كيف يمكن الاستفادة من سيناريوهات الزيادة السكانية في مصر؟"، وتكتب د. حنان جرجس "فرض النافذة الديمغرافية في المحافظات المصرية"، فيما تكتب د.علياء عبدالرءوف عامر "تطور السياسات السكانية العصرية في ظل التجارب الدولية".



ويكتب د. دينا عبد الفتاح بعنوان "التغيرات الديمغرافية وسياسات هجرة العمل، وتكتب د. أحمد حسين حسن مقالها ودراساتها بعنوان "الأبعاد الاجتماعية والثقافية لقضية السكان في مصر"،
فيما تكتب د. دينا إبراهيم حسن بعنوان "التأثيرات الجيوسياسية للتغير الديمغرافي في مصر والعالم"، ويكتب في ملف
العدد د. نجلاء حسن فراج بعنوان "التأثيرات والعواقب للتفاعل علاقة السكان بالبيئة"، ويكتب د. شاكر الموصدق بعنوان "تأثير الرؤى الدينية والثقافية في الدينامية الديمغرافية"، ويكتب د. محمد الخشاني بعنوان "إشكالية الشيخوخة السكانية في الديمفرافية الأوربية"، ويختم ملف العدد الكاتب وليد الريس بمقال بعنوان "السياسات الأوربية في التعامل مع الاتجاهات الديمغرافية".



وفي ملف المقالات: تكتب د. وئام السيد عثمان قراءة تحليلية في توصيات الحوار الوطنى.. نحو نموذج مصري للإصلاح السياسي، ويكتب عبد الناصر قنديل "الحوار الوطني.. تقييم المرحلة الأولى ومخرجاتها"
ويكتب د. أكرم خميس "العفو الرئاسي.. الطريق إلى الجمهورية الجديدة"، ويكتب عمرو وجدي "تعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان: مصر نموذجا" ويكتب د. إدريس لكريني مقالا بعنوان "تفاعلات الرياضة والسياسة فى السياقين الوطني والدولي" ويكتب م . زياد عبد التواب بعنوان "نظرة إلى مستقبل شبكات التواصل الاجتماعي"، وتكتب د. منى الحديدي بعنوان "المصريون وحرب أكتوبر.. قراءة سوسيولوجية"، وتكتب د. انتصار محمد بعنوان "المشهد الثقافي والفني بعد نكسة 1967"، وتختتم باب المقالات د. أماني فوزي الجندي بمقالها "الاقتصاد المصرى بين نكسة 1967وانتصار 1973".



وفي ملف "حالة الدميقراطية": ويقدم تحت عنوان "تقديم
المهاجرون.. تجارب النجاح وتحديات الاندماج"، ويكتب التقديم لهذا الباب أحمد دياب بعنوان "أزمة الهجرة.. جدل اللجوء والاندماج" ويكتب باسم راشد، وبعنوان "التجمع البريطاني في دعم اندماج اللاجئين داخل المجتمع" ويكتب عاطف السعداوي مقالا بعنوان "احتاجاجات الضواحي الفرنسية.. ملامح العنف وضرورات الاندماج" فيما يكتب دمحمد إبراهيم الدسوقي مقالا بعنوان "االمهاجرون في آسيا.. بين الفرص الواعدة ومخاوف التوتر الاجتماعي"، ويكتب د. محمد عبد العظيم الشيمي بعنوان "الخطاب الأمريكي حول الهجرة.. فرص الاستيعاب والاندماج"، ويأتي مقالا بختام الباب بعنوان "اتجربة المهاجرين العرب في أمريكا اللاتينية.. التحديات والنجاحات د. محمد أحمد موسى.



ويُقدم ملف "تقارير"، يتكتب مصطفى صلاح
بعنوان "اتجاهات الأوضاع في لبنان.. أزمات كبرى وحلول محدودة" كما تكتب أيضا ريم عبد المجيد "تحولات وانعاكسات الهجرة غير الشرعية في تونس"، وتستعرض د. إيمان عبد العظيم سيد أحمد "أزجه التشابه والاختلاف بين انقلابي النيجر والجابون 2022" وتكتب أية بدر بعنوان "الانتخابات الباكستانية.. معضلة لاستقرار والتحول الديمقراطي" ويكتب د. نيلي كمال الأمير "الانتخابات الرئاسية في سنغافورة.. أي النماذج أولى بالاقتداء"، ويكتب د. رنا أبو عميرة مقاله ودراسته بعنوان "انتخابات الرئاسة المبكرة والتحديات المتصاعدة في الأكوادور".



وفي باب "عروض كتب" يقدم "المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية ــ 2023" تقدمه عرض الكتاب أمنية السيد حجاج، وتقرير بعنوان "المهارجرون
واللاجئون والمجتمعات 2023"، عرض ميرت رفعت.







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