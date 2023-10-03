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رأى رئيس مايكروسوفت فى محرك بحث جوجل .. اعرف قال ايه؟

10/3/2023 2:34:07 PM
(MENAFN- Youm7) قضى ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت، يومه أمام المحكمة اليوم، حيث أجاب على عدم قدرة محرك بحث "بينج" التابع للشركة على التنافس مع محرك بحث جوجل، ومن وجهة نظره، حيث قال إن مقولة أن المستخدمين لديهم حرية الاختيار في سوق محركات البحث على الإنترنت "عبارة زائفة".
ووفقاً لـ THE VERGE، ويرى ناديلا أنه إذا دفعت مايكروسوفت 15 مليار دولار سنويًا لشركة أبل من أجل أن يكون Bing هو محرك البحث الافتراضي في Safari، فيمكن لجوجل الاستفادة من يوتيوب وGmail للترويج بقوة لمتصفح كروم لمستخدمي Safari، وفقاً لموقع 9TO5MAC.
يدفع ناديلا بأن مهندسي مايكروسوفت يمكنهم تحسين نتائج البحث إذا استخدم المزيد من الأشخاص Bing، والفكرة هي أن المزيد من استعلامات البحث من شأنها أن تعطي مايكروسوفت المزيد من البيانات اللازمة لجعل Bing أفضل.
ويدعي الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت أن مجرد الحصول على المزيد من بيانات المستخدم أمر بالغ الأهمية بالنسبة لـ Bing لدرجة أن الشركة كانت على استعداد للتخلي عن علامة Bing التجارية في نتائج بحث أبل.

وقد قامت أبل بالفعل بتوصيل نتائج بحث Bing في أماكن خارج Safari من قبل، على سبيل المثال، تم تعيين البحث عن صور الويب عبر SPOTLIGHT افتراضيًا على Bing من قبل.
وبطبيعة الحال، لن يكون Bing هو خيار محرك البحث الوحيد لشركة APPLE، ويبدو أن لديها الموهبة والتكنولوجيا لتسير في طريقها الخاص إذا أرادت ذلك.



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