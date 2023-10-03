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مارك زوكربيرج يؤكد إمكانية استخدام الـميتافيرس للتحدث مع الموتى افتراضيا

10/3/2023 2:34:06 PM
(MENAFN- Youm7) ناقش مارك زوكربير ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta- في مقابلة أجريت مع مقدم البودكاست ليكس فريدمان- الإمكانيات المستقبلية للميتا فيرس، وأن هناك فرصة لاستخدام الصور الرمزية الجديدة الواقعية للغاية "الافاتار" لـ Meta كوسيلة لتفاعل المستخدمين مع أحبائهم الذين ماتوا، وفقاً لموقع "بيزنيس انسايدر".



وكانت المقابلة بمثابة أول ظهور للصور الرمزية الجديدة لبرنامج CODEC الخاصة بـ Meta والتي تستخدم تقنية المسح لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لوجه المستخدم، وخلال المقابلة التي أجريت في "ميتافيرس"، قال فريدمان: "أود أن أتحدث إلى الأشخاص الذين لم يعودوا موجودين هنا والذين أحبهم".



وأقر زوكربيرج بأن الفكرة معقدة لكنه قال إنه "ربما يكون هناك بعض التوازن" لمفهوم إنشاء نسخة افتراضية لشخص متوفى باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وقال لفريدمان: "إذا فقد شخص ما أحد أفراد أسرته ويشعر بالحزن، فقد تكون هناك طرق يمكن من خلالها أن تكون القدرة على التفاعل أو استعادة ذكريات معينة مفيدة".



وأضاف: "لست خبيرا في ذلك، لذا أعتقد أنه سيتعين علينا دراسة ذلك وفهمه بمزيد من التفصيل"، وقد انبهر فريدمان بمدى واقعية الصور الرمزية الجديدة التي قدمتها شركة ميتا، والتي تمثل تحسناً هائلاً مقارنة بمحاولاتها السابقة باستخدام التكنولوجيا التي قوبلت بسخرية شديدة على الإنترنت.



وإحدى الصور الكرتونية للصورة الرمزية المبكرة لزوكربيرج خارج النسخة الافتراضية لبرج إيفل المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هدفًا للميمات على الإنترنت، وكافحت Meta للحفاظ على اهتمام المستهلكين والمستثمرين بـ "ميتافيرس" بعد أن تم الترويج لها باعتبارها الشيء الكبير التالي، وخسرت REALITY LABS، القسم الذي يتولى أعمال "ميتافيرس"، ما يقرب من 14 مليار دولار في عام 2022 وتضررت من عمليات تسريح العمال.







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