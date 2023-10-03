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ميتا تعترف: نستخدم صورك العامة بانستجرام وفيس بوك لتدريب الذكاء الاصطناعى

10/3/2023 2:34:06 PM
(MENAFN- Youm7) قال متحدث باسم شركة ميتا إنها تستخدم المنشورات العامة على فيسبوك وإنستغرام لتدريب مساعدها الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي، وقال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في ميتا، لرويترز في مقابلة مؤخرا، إن المشاركات التي تم تغذيتها بالذكاء الاصطناعي الجديد تشمل النصوص والصور، بحسب موقع businessinsider الأمريكى.



ومع ذلك، قال كليج، إن الذكاء الاصطناعي لم يتطرق إلى المنشورات الخاصة، مثل تلك التي تتم مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة فقط، وقال كليج لرويترز إن ميتا لديها بعض الإجراءات لاستبعاد التفاصيل الخاصة من مجموعات البيانات العامة التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي. ولم تذكر مقابلة المنفذ أي إجراءات محددة مستخدمة.



وقال كليج إن Meta أيضًا لا تستخدم الرسائل الخاصة على منصاتها لتدريب النموذج الجديد، وقال كليج لرويترز: "لقد حاولنا استبعاد مجموعات البيانات التي تحتوي على رجحان كبير للمعلومات الشخصية"، وأضاف أن Meta لم تستخدم مواقع مثل LinkedIn لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها بسبب مخاوف الخصوصية.



وافتتحت Meta مساعدها الافتراضي Meta AI للجمهور يوم الأربعاء في إصدار تجريبي، ويهدف المساعد الجديد إلى مساعدة المستخدمين على إنشاء ملصقاتهم الرقمية الخاصة بناءً على المطالبات النصية، وتحرير الصور بتعليمات نصية، والدردشة مع شخصيات الذكاء الاصطناعي مثل مغني الراب Snoop Dogg الذي يلعب دور Dungeon Master في "Dungeons & Dragons".



وقد تم إنشاء Meta AI باستخدام نموذج لغة الذكاء الاصطناعي Llama 2 ونموذج تحويل النص إلى صورة يسمى Emu، وقال متحدث باسم ميتا لرويترز إن كلا النموذجين تم تدريبهما باستخدام منشورات على انستجرام وفيسبوك.



وأضاف كليج أنه يتوقع أن يعترض بعض الأشخاص بشكل قانوني على ما إذا كان تدريب الذكاء الاصطناعي باستخدام محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر يعد استخدامًا عادلاً، وفقًا لرويترز، وقال كليج للمنفذ: "نعتقد أن الأمر كذلك، لكني أشك بشدة في أن هذا سوف يؤدي إلى التقاضي".

وقام المؤلفون والفنانون والمطورون بمقاضاة شركات الذكاء الاصطناعي وشركات مثل ميتا بسبب مخاوف من استخدام أعمالهم دون موافقتهم لتدريب تقنية يمكن أن تقوض حياتهم المهنية، ويمتلك مستخدمو فيسبوك وInstagram المحتوى الذي ينشرونه طالما أنه لا ينتهك حقوق الملكية الفكرية لشخص آخر، وفقًا لسياسات Meta.









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