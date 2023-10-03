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المركبة الفضائية اليابانية المتجهة للقمر تقترب من وجهتها

10/3/2023 2:34:06 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وكالة استكشاف الفضاء الياباني (JAXA)، أن مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر (SLIM) دفعت محركها لمغادرة مدار الأرض، وأن مركبة الهبوط القمرية اليابانية في طريقها إلى وجهتها النهائية.



وفقا لما ذكره موقع "Space"، أطلقت SLIM محركها الرئيسي لمدة 39 ثانية، بينما كانت يحلق على ارتفاع حوالي 410 ميلاً (660 كيلومترًا) فوق جنوب المحيط الأطلسي، حسبما قال مسؤولو وكالة استكشاف الفضاء اليابانية عبر موقع X (تويتر سابقًا).



وأضافوا أنه إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسيقوم المسبار بأول لقاء له مع القمر يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر، حيث تم إطلاق SLIM إلى مدار الأرض في 6 سبتمبر، جنبًا إلى جنب مع تلسكوب قوي للأشعة السينية يسمى XRISM.



وقضى أعضاء فريق SLIM الأسابيع القليلة التالية في فحص مركبتهم الفضائية، والتأكد من أن أنظمتها المختلفة تعمل بشكل صحيح قبل رحلتها إلى القمر .



سار هذا العمل على ما يرام، لذلك أرسل الفريق SLIM في طريقه، وبعد تنفيذ أي مناورات تصحيحية ضرورية، تخطط لعقد أول لقاء مع القمر مساء يوم 4 أكتوبر.



لا تزال محاولة هبوط SLIM بعيدة، بينما ستصل يوم الأربعاء إلى خطوة أخرى في رحلة المسبار الطويلة والموفرة للوقود إلى القمر، وقال مسؤولو وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إن SLIM سيصل على الأرجح إلى مدار القمر بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر من إطلاقه، وستأتي محاولة الهبوط بعد شهر أو شهرين من ذلك.



وسيكون النجاح في هذه المحاولة القادمة تاريخياً؛ وحتى الآن، لم يتمكن سوى الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة والصين والهند من الهبوط السلس على سطح القمر.



وقال مسؤولون في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، إن القدرة على القيام بمثل هذا الهبوط الدقيق يمكن أن تسمح للبعثات المستقبلية بالوصول إلى مواقع صعبة ولكنها مثيرة للاهتمام علميا على القمر وعوالم أخرى خارج الأرض.







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