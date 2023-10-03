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تلسكوب جيمس ويب يلتقط فئة جديدة تمامًا من العوالم.. اعرف التفاصيل

10/3/2023 2:34:05 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا عن فئة غامضة جديدة من الأجسام أثناء النظر إلى سديم أوريون على بعد حوالى 1344 سنة ضوئية، فإن الأجسام الثنائية ذات كتلة تعادل كوكب المشترى لذلك أطلق عليهم اسم"JUMBOs"، وهى فئة جديدة غريبة من العوالم التى يبدو أنها تتحدى التصنيف، حتى أنها تركت العلماء في حيرة من أمرهم.





وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُطلق على هذه العوالم اسم JUMBOs لأنها تشبه كوكب المشترى فى الكتلة، لكنها لا يمكن أن تكون كواكب لأنها لا تدور حول نجمها الأصلي، كما أنها أصغر من أن تكون نجومًا.





تحتوى هذه الأجسام على البخار والميثان فى أغلفتها الجوية ودرجات حرارة سطحها الجهنمية تبلغ حوالي 1830 درجة فهرنهايت (1000 درجة مئوية)، لكن الخبراء لا يعتقدون أنها موطن لحياة فضائية.





تم التعرف على أجسام جامبو فى الصور الجديدة التي كشفت عنها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والتى تظهر سديم أوريون بتفاصيل غير مسبوقة.





ووفقا للوكالة، ألمحت البيانات المستمدة من التلسكوبات الأرضية إلى وجود هذه الأجسام قبل أن يتم التعرف عليها رسميا من جانب جيمس ويب.





وقال البروفيسور مارك ماكوجريان من وكالة الفضاء الأوروبية لصحيفة الجارديان: "كنا نبحث عن هذه الأجسام الصغيرة جدًا ووجدناها"، مضيفا "نجدها في الأسفل بحجم كتلة المشتري، أو حتى نصف كتلة المشتري، تطفو بحرية، غير مرتبطة بنجم".





تتضمن JUMBOs كلمة "ثنائى" فى اسمها لأن بعضها يأتى فى أزواج، مثل الأنظمة الشمسية الثنائية التى تحتوى على نجمين.





لاحظ تلسكوب جيمس ويب حوالى 40 زوجًا من هذه الأجسام فى المجمل، وفى حين أن جامبو أصغر من أن تكون نجومًا، فهذا لا يعنى أنها كواكب.







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