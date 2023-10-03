%6.4 تراجع الحركة الهاتفية للخلوي و%23 للثابت

MENAFN - Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأسبوع الماضي، تراجع الحركة الهاتفية الصوتية (الخلوية والثابتة)، خلال فترة النصف الأول من العام الحالي؛ حيث تراجعت حركة الخلوي بنسبة 6.4 %، وتراجعت الحركة الهاتفية الثابتة بنسبة أكبر بلغت 23 %.



وكشف التقرير الربعي الذي أصدرته هيئة الاتصالات، قبل أيام، حول مؤشرات قطاع الاتصالات في المملكة، أن الأردنيين من مستخدمي الهواتف الخلوية قد أجروا عبر هواتفهم قرابة 15.6 مليار دقيقة اتصال خلوية عبر الشبكات الرئيسية الثلاث المشغلة للخدمة في السوق المحلية خلال فترة النصف الأول من العام الحالي.



ووفقا للتقرير، ومع وصول الحركة الهاتفية الخلوية الى هذا المستوى، تكون قد سجلت تراجعا بمقدار مليار دقيقة اتصال خلوية، بمعنى أن سوق الخلوي فقدت مليار دقيقة اتصال في النصف الأول من العام الحالي.



ومع فقدان هذا الحجم من الحركة الهاتفية الخلوية، تكون الحركة الهاتفية الصوتية عبر شبكات الخلوي قد انخضت بنسبة بلغت 6.4 %، وذلك لدى المقارنة بحجم الحركة الهاتفية الخلوية المسجلة عبر الشبكات الثلاث خلال فترة النصف الأول من العام الماضي التي بلغت وقتها قرابة 16.6 مليار دقيقة اتصال خلوية.



وقالت الأرقام، في التقرير، إن دقائق الاتصالات الخلوية المحلية استحوذت على حصة الأسد من إجمالي عدد دقائق الاتصالات وبنسبة تصل الى 97 % والباقية لدقائق الاتصالات الدولية.



وفي المقابل، أظهرت الأرقام الرسمية أن حجم الحركة الهاتفية عبر الهاتف الثابت، سجل خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 27.5 مليون دقيقة اتصال ثابتة.



ووفقا للأرقام، ومع تسجيل هذا المستوى من الحركة الهاتفية الثابتة، تكون قد تراجعت بمقدار 8.3 مليون دقيقة ثابتة، وبنسبة تراجع بلغت حوالي 23 %، وذلك لدى المقارنة بحجمها المسجل في النصف الأول من العام الماضي الذي وصل وقتها الى مستوى 35.84 مليون دقيقة اتصال ثابتة.



وذكرت الأرقام أن الحركة الهاتفية الصوتية الثابتة المحلية قد استحوذت على الحصة الكبرى من إجمالي حجم الحركة الهاتفية وبنسبة بلغت 88 % خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، والنسبة الباقية كانت للحركة الهاتفية الدولية.



وتعمل في سوق الاتصالات المتنقلة المحلية ثلاث شركات اتصالات رئيسية هي "زين الأردن"، "أورانج الأردن"، و"أمنية للاتصالات"، وتعد سوق الاتصالات المحلية من الأكثر تنافسية في المنطقة، بحسب دراسات محايدة.



وتوسعت قاعدة اشتراكات خدمة الاتصالات المتنقلة "الخلوي" في المملكة، لتضم في سجلاتها قرابة 7.8 مليون اشتراك مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة انتشار وصلت الى 68.4 % من عدد سكان المملكة.



وذكرت الأرقام الرسمية، أن قاعدة اشتراكات الخلوي زادت بنسبة 5.4 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الاشتراكات المسجل نهاية النصف الأول من العام الماضي عندما بلغ 7.4 مليون اشتراك.

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