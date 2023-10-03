الترقيم الأردنية تسهم بتعزيز تنافسية الشركات الصناعية والتجارية

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

أكد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد، أن شركة هيئة الترقيم الأردنية المملوكة للمؤسسة تدعم الشركات الصناعية والتجارية لمواكبة التكنولوجيا والتحول الرقمي لتعزيز منافستها في الأسواق المحلية والخارجية.



وقال الكايد، خلال رعايته احتفالية نظمتها شركة هيئة الترقيم الأردنية، أمس، بمرور 25 عاما على تأسسيها "إن الهيئة تعد قصة نجاح يحتذى بها؛ إذ أسهمت في تطوير وتحديث المنتجات عبر إدخال الترقيم والترميز لمختلف السلع بباركود أردني لتسهيل عمليات البيع والشراء".



وأكد الكايد، مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن شركة هيئة الترقيم الأردنية التي أسستها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية العام 1998 تسجد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في وضع أهدافها وخطط عملها من هيئة مديرين معظمها من القطاع الخاص، الأمر الذي انعكس على خدماتها وآليات عملها مع الشركات الصناعية والتجارية.



وأوضح أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تقدم الدعم المتواصل للهيئة لتطوير خدماتها وبما يتواءم مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي لتلبية متطلبات الصناعيين والتجاريين لمواكبة التطورات المتعلقة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.



وأكد المدير التنفيذي لشركة هيئة الترقيم الأردنية محمد زوانة، أن الشركة تسعى، من خلال خدماتها، الى تلبية حاجة الشركات الصناعية والتجارية، خصوصا في ظل التسارع الحاصل على الساحة محليا أو دوليا.



وأوضح زوانة، أن شركة "الترقيم" تمنح أرقام باركود لمنتجات الشركات، إضافة الى العديد من الخدمات، كخدمة تقديم الدعم الفني والاستشارات للشركات الراغبة بتطبيق معايير "ال جي اس ون".



وقال نائب رئيس هيئة المديرين في شركة هيئة الترقيم الأردنية د.فادي الأطرش "اليوم نحتفل باليوبيل الفضي على تأسيس الهيئة كهيئة، وهي مسؤولة عن إدارة العمليات كافة المتعلقة بتعريف وترميز السلع حسب المعايير والقوانين العالمية".



وأكد الأطرش أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في تسهيل عمليات تبادل المعلومات والعمليات التجارية، وتتبع حركة السلع، والتأكد من منشئها، مما يسهم من رفع كفاءة العمل، والتوزيع والانتشار، من خلال تطبيقات الباركود والتجارة الإلكترونية.

وبما يتعلق بالدواء والرعاية الصحية، أشار الأطرش الى الدعم والتعاون المستمر والمتواصل مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي وضعت وطورت المعايير المتعلقة بالبار الكود والترميز لتضمن دواء آمنا للمريض والمواطن.



وخلال الاحتفالية، كرم رئيس هيئة المديرين أحمد الطراونة، الشركات الأعضاء المسجلة بعضوية شركة هيئة الترقيم الأردنية منذ أكثر من 25 عاما.



وعلى هامش الاحتفالية، تم عقد جلستين تضمنتا تطور شركة هيئة الترقيم الأردنية خلال مسيرة 25 عاما ورؤيتها المستقبلية والفرص المتاحة، إضافة الى جلسة عرضت قصص نجاح ملهمة لشركات أردنية عملت على تطبيق المعايير العالمية في القطاعات الصناعية والتجارية.



وتعد "هيئة الترقيم" شركة مملوكة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، وعضوا في المنظمة العالمية (جي إس ون)، إلى جانب 116 هيئة ترقيم من مختلف دول العالم، وتقدم خدماتها لأكثر من 3300 شركة، فيما تدير جميع العمليات المتعلقة بتعريف وترميز السلع والخدمات والأماكن وغيرها من مكونات سلاسل التزويد، حسب المواصفات والمعايير العالمية، لغايات تسهيل تبادل المعلومات التجارية المتعلقة بحركة السلع والخدمات بين مختلف الأطراف التجارية، ورفع كفاءة العمل في الإنتاج والبيع والتوزيع باستخدام وسائل تكنولوجية من خلال تطبيقات "الباركود" والتجارة الإلكترونية.

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