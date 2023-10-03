البيروقراطية معضلة الاستثمار.. فكيف الحل؟

MENAFN - Alghad Newspaper) عبد الرحمن الخوالدة

الاقتصاد الوطني واجه وما يزال يواجه، في ظل الحكومات المتعاقبة، أنواعا مختلفة من المعضلات قوضت نهضته في الكثير من المجالات، لا سيما الاستثمار الذي تجرع أحد أنواع تلك المعضلات، وهو البيروقراطية.



عقود خلت شهدت عقبات متنوعة في ملف الاستثمار من تعقيد بالإجراءات وتعدد المرجعيات وغموض القوانين والتعليمات الناظمة، ما انعكس سلبا على النشاط الاقتصادي العام والاستثماري بشكل خاص، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى مواجهة هذه العقبات لتمكين الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات.



منتدى الاستراتيجيات، كشف في ورقة سياسات حول واقع الاستثمار الأجنبي في الأردن، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن قد اتخذت مسارا تنازليا خلال الفترة (2018-2021) على الرغم من التحسن خلال العام الماضي؛ حيث بلغ حجم التدفقات خلال هذه الفترة نحو 3 مليارات دينار فقط، وبحسب المنتدى، فإن نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية في الأردن إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة بلغ 1.7 % فقط، ولم يتجاوز 2.3 % خلال العام الماضي.

ويشار إلى ذروة الاستثمار الأجنبي في الأردن بلغت ملياري دينار في العام 2008.



وأكد خبراء اقتصاديون لـ"الغد"، أن منسوب البيروقراطية في الأردن تفاقم خلال العقود الأخيرة بشكل واضح وبشكل متوارث بين الحكومات؛ حيث أخفقت تلك الحكومات في وضع قوانين وتشريعات قادرة على معالجة الاختلالات التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية، وخصوصا بما يتعلق بالاستثمار، إضافة إلى استئثارها بالقرارات وتهميش الإدارات الصغرى، ما جعلها مضطرة دائما للعودة إلى الإدارات العليا، واحتمائها بالبيروقراطية.



وبين الخبراء أن البيروقراطية والترهل الإداري كان لهما تأثير سلبي واضح على الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، تمثل في تراجع حجم التدفقات الاستثمارية في الأردن، إضافة إلى ضعف الكفاءة الاقتصادية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.



وبقصد الحد من المد البيروقراطي في المملكة، طالب الخبراء بضرورة إعادة النظر في القطاع العام وتنظيمه وتمكين الإداريين من اتخاذ القرار، إضافة إلى تقليل تدخل القطاع العام في النشاط الاقتصادي ومنح صلاحيات ودور أكبر للقطاع الخاص، فضلا عن أهمية تنفيذ مراجعة حقيقية للأنظمة والقوانين والسياسات والإجراءات المعيقة للإنجاز والمكرسة للبيروقراطية وتسريع التحول إلى أتمتة الخدمات.



ويشار إلى أن الحكومة قد أطلقت، خلال العام الماضي، رؤية لتحديث القطاع العام، تهدف إلى بناء قطاع عام ممكن ويعيد الألق والتميز للإدارة العامة، إضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة.



وتعرض مفهوم البيروقراطية، خلال العقود الماضية، إلى تغيير كبير؛ إذ بات يعبر عن حالة الترهل الإداري وضعف أداء القطاع العام، والتمسك الحرفي باللوائح والنصوص والتردد في اتخاذ القرارات، بدلا من مفهومه الحقيقي الذي يقصد به الأنظمة والأساليب المتبعة من قبل المؤسسات الكبيرة والحكومات لتنفيذ أعمالها.



وقال وزير تطوير القطاع العام السابق ماهر المدادحة "إن البيروقراطية من أمراض الإدارة الاقتصادية التي تؤثر على نواحي النشاط الاقتصادي كافة؛ حيث تتمثل بصعوبة الإجراءات الحكومية وتعدد الجهات المنفذة لها، إضافة إلى الاشتراطات الكثيرة لممارسة الأعمال"، مؤكدا أن تضخم البيروقراطية وامتدادها يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق الكفاءة الاقتصادية، ما يرتب آثارا سلبية على تنافسية القطاعات الاقتصادية.



ولفت المدادحة إلى أن منسوب البيروقراطية في المملكة تفاقم بشكل واضح، خلال العقود الأخيرة، نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في النهوض بالقطاع العام والأداء الإداري.



وبين أن البيروقراطية كان لها تأثير واضح على تراجع حجم تدفق الاستثمار الأجنبي وقيام المشاريع الاستثمارية في الأردن؛ حيث تمثل بطول المدة الزمنية للحصول على الموافقات لبدء المشاريع الاستثمارية وتعقد الشروط التي يتم منح الإذن بناء عليها، إلى جانب تداخل الاختصاصات بين الجهات القائمة على الاستثمار وما له من تأثير سلبي على القرار الاستثماري لدى كثير من المستثمرين الذين كانوا يرغبون في ممارسة نشاطهم في الأردن.



وأشار المدادحة إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من إصلاح البيئة الخاصة في اجتذاب الاستثمارات، على الرغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها، ومنها النافذة الاستثمارية التي لم تنعكس على أداء الجهات القائمة على ملف الاستثمار، ولم تفلح في اجتذاب المزيد من الاستثمارات.



وبهدف التغلب على البيروقراطية في الأردن والحد من تأثيرها على العملية الاقتصادية، دعا المدادحة إلى ضرورة إعادة النظر في القطاع العام وتنظيمه وتمكين الإداريين الميدانيين من اتخاذ القرار، إضافة إلى تأهيل الموظفين للتعامل مع بعض القوانين بشكل مرن.



ودعا إلى وجوب تقليل تدخل القطاع العام في النشاط الاقتصادي ومنح صلاحيات ودور أكبر للقطاع الخاص، والإسراع في تنفيذ تحديث القطاع العام.



ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن مفهوم البيروقراطية تحول مع الزمن وأصبح يعبر به عن تهرم المسؤولية والترهل الإداري، والتمسك الحرفي باللوائح والنصوص، وتدني الأداء في أوساط موظفي القطاع العام، إضافة إلى التردد وعدم القدرة على اتخاذ القرارات من قبل المسؤولين الأقل تراتبية في سلم المسؤوليات.



وبحسب عايش، فإن ما سبق ينسحب بشكل كبير على الحال في الأردن؛ حيث أخفقت الحكومات المتعاقبة في وضع قوانين وتشريعات قادرة على معالجة الاختلالات التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى استئثارها بالقرارات وتهميش الإدارات الصغرى.



وأوضح عايش، أن الفشل في ملف الاستثمار على مدار السنوات الماضية يعد مثالا صارخا على توغل البيروقراطية في المملكة؛ حيث إن ملف الاستثمار يتطلب أن يكون الأداء بأعلى مستوياته بسياق اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات، إلا أن التفويض للإداريين غير موجود واتخاذ القرارات عادة ما يكون منوطا بشخص محدد أو جهة محددة، ما أدى في المحصلة إلى قتل طموح المستثمرين الراغبين بالاستثمار في السوق الأردني، إضافة إلى تعقيد الأنظمة أمامهم وتضارب الجهات والوزارات التي يحتاجون للتعامل معها.



ويرى عايش، أن التغلب على البيرقراطية التي تمددت بشكل كبير في السنوات الطويلة الماضية، يتطلب أن يكون هناك مراجعة حقيقية للأنظمة والقوانين والسياسات والإجراءات كافة المعيقة للإنجاز والمكرسة للبيروقراطية.



إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة، إن الإدارة العامة كانت قبل عقود تعد من النقاط المضيئة في الأردن، لكنها تعرضت على مدى السنوات إلى تهميش وتراجع، ما جعلها تشكل عقبة أمام الأداء الإداري، حيث إن هناك سوء اختيار للموظفين والمسؤولين وتهميشا للكفاءة والقدرة على الإنجاز.



واعتبر زوانة، أن توسع المؤسسات الحكومية المستقلة في الأردن، خلال السنوات الطويلة الماضية، كان له تأثير سلبي على الوزارات المعنية بالاختصاص ذاته، ما أدى إلى تعمق التدهور المؤسسي، فخسرت الإدارة العامة العنصر البشري الكفء، كما خسرت الهيكل التنظيمي الفاعل.



وأكد زوانة أنه لابد من الإدراك أن أي عملية إصلاح إداري في الأردن تحتاج إلى سنوات طويلة نظير حجم الترهل الذي أصاب القطاع العام في السنوات الأخيرة، ولابد من مراجعة ووقفة حقيقية وجادة لاستعادة ألق الإدارة العامة الأردنية، مبينا أن الاستثمار في المملكة ضحية للترهل الإداري والبيروقراطية.

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