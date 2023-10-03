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النفط يهبط إلى ما دون 90 دولارا

10/3/2023 2:32:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 0.7 في المئة، وانخفض سعر خام برنت إلى ما دون 90 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ أيلول/ سبتمبر 2023، وفقا لبيانات التداول.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت، تسليم كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بنسبة 0.77 بالمئة ليصل إلى 89.73 دولارا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، للتسليم في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بنسبة 0.9 بالمئة لتصل إلى 87.91 دولارا.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها أسعار خام برنت مثل هذا التراجع، منذ 8 أيلول/ سبتمبر الماضي. (بترا)

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