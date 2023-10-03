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الحكومة: نعمل على إعداد استراتيجية للنقل الكهربائي في الأردن

10/3/2023 2:32:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أبو ظبي- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الأردن يعمل على استغلال إمكاناته كافة لإنتاج المزيد من الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الطاقة الخضراء، سواء على شكل كهرباء أو هيدروجين أخضر.

وأضاف الخرابشة خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أن الأردن على وشك الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر واتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها جعل الأردن مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين.

وعلى هامش أعمال الموتمر، التقى الخرابشة وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا ووزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض ووزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي جورج باباناستاسيو، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك في قطاع الطاقة.

وأشار الوزير خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المشاركين في أديبك 2023 بعنوان "تسريع وتيرة ابتكار السياسات من أجل مستقبل آمن للطاقة منخفض الكربون وبأسعار معقولة"، إلى أن التحول الطاقي في الأردن بدأ منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن مساهمة الطاقة المتجددة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة لم تكن تتعدى في عام 2014 نسبة الـ1% في حين وصلت حاليا إلى 27%.

وأكد الخرابشة أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تقوم حاليا بإعداد استراتيجية للنقل الكهربائي واستراتيجية للهيدروجين الأخضر، وخطة وطنية لترشيد الطاقة والتي ستكون مدخلا لمراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة.

وأشار إلى المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا لتزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، وإلى البرامج والمشاريع المتعلقة بالاستكشاف عن المعادن النادرة على الأراضي الأردنية.

وخلال مشاركته في الجلسة المتخصصة حول بناء الجسور لتسريع وتيرة انتشار الهيدروجين، سلط الضوء على مساعي الحكومة الأردنية في تعزيز مكانة البلاد في هذا المجال من خلال تشكيل اللجنة الوطنيَّة للهيدروجين الأخضر لمتابعة إعداد الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للهيدروجين الأخضر، ومتابعة إعداد التَّشريعات والدِّراسات النَّاظمة له، وتقييم الفرص الاستثماريَّة في هذا المجال وإقرار الإجراءات المتعلِّقة بها.

وأكد الخرابشة أن الحكومة الأردنية وقعت اتفاقية إطارية للاستثمار في الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، ومذكرة تفاهم أخرى لدراسة الاستثمار في إنتاج الميثانول الأخضر في المملكة مع شركتين عالميتيتن متخصصتين، منوها إلى أن الحكومة ستوقع قريبا عددا من مذكرات التفاهم مع الشركات المهتمة في الاستثمار بمجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومشتقاتهما.

واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطاقة المتجددة والإجراءات التي تتخذها الأردن للتقليل من البصمة الكربونية تنفيذا للالتزامات المناخية المتمخضة عن المؤتمر السابع والعشرين للأطراف COP27 المنعقد في مصر العام 2022.

يشار إلى أن الوفد الأردني المشارك في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) برئاسة الوزير الخرابشة وعضوية السفير الاردني في أبو ظبي نصار الحباشنة والأمين العام المساعد لشؤون الطاقة في الوزارة المهندس حسن الحياري.

ويعد معرض أديبك أكبر فعالية في قطاع الطاقة والنفط على مستوى العالم ويقام بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات ومجموعة من الشركاء، ويمكن اعتباره منصة لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات العالمية التي تؤثر على أسواق الطاقة وانعكاساتها على الأسعار، بما في ذلك التحديات السياسية والنزاعات الدولية وأثرها على إمدادات الطاقة، إضافة إلى تقديم خارطة طريق وحلول مستقبلية لدعم وتطوير نظام طاقة مستدام وآمن ومنخفض التكلفة.

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