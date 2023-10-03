Tuesday, 03 October 2023 09:56 GMT

التهتموني تؤكد أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي في مشاريع النقل

10/3/2023 2:31:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الثلاثاء الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن "هولي بينر" والوفد المرافق.

وبحث الجانبان مجالات التعاون المستقبلي في مشروعات قطاع النقل المختلفة.

وأشادت التهتموني بالتعاون القائم بين الحكومة الأردنية والبنك الدولي في دعم أنماط النقل كافة من خلال تقديم خدمات فنية ودراسات جدوى للمشاريع ذات الأولوية.

وأكدت أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي ضمن مجالات التعاون التي جرى العمل عليها، كتفعيل مدونة قواعد السلوك لقطاع النقل العام والمساعدة الفنية لدعم تحديث استراتيجية النقل الوطنية للأعوام (2023-2027) وسياسة النقل العامة والمساعدة الفنية بشأن تقييم السلامة على الطرق.

MENAFN03102023000072011014ID1107182041

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث