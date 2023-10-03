التهتموني تؤكد أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي في مشاريع النقل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني،
اليوم الثلاثاء الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن "هولي بينر"
والوفد المرافق.
وبحث الجانبان مجالات التعاون المستقبلي في
مشروعات قطاع النقل المختلفة.
وأشادت التهتموني بالتعاون القائم بين الحكومة
الأردنية والبنك الدولي في دعم أنماط النقل كافة من خلال تقديم خدمات فنية ودراسات
جدوى للمشاريع ذات الأولوية.
وأكدت أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي
ضمن مجالات التعاون التي جرى العمل عليها، كتفعيل مدونة قواعد السلوك لقطاع النقل
العام والمساعدة الفنية لدعم تحديث استراتيجية النقل الوطنية للأعوام (2023-2027)
وسياسة النقل العامة والمساعدة الفنية بشأن تقييم السلامة على الطرق.
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