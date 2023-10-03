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جمعية الفنادق تعلن عن برنامج تدريبي منتهي بالتشغيل

10/3/2023 2:31:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت جمعية الفنادق الأردنية بالتعاون مع مشروع التشغيل في الأردن 2030، عن عقد برنامج تدريب منتهي بالتشغيل بالقطاع السياحي.
ويستهدف البرنامج في مرحلته الثانية، والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (giz)، 100باحث وباحثة عن العمل بالقطاع الفندقي، حيث يتضمن التدريب على وظيفة مدبر فندقي، أو خدمة الطعام والشراب.
وقالت الجمعية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التدريب سيكون مجاناً ولمدة 6 أسابيع وبواقع 160 ساعة تدريبية، في مراكز متخصصة في عمان بتخصصي التدبير الفندقي، وخدمة الطعام والشراب، لافتة إلى أن المواصلات مؤمنة، وسيكون التوظيف بعد انتهاء مدة التدريب مباشرة.
وأوضحت أن شروط القبول بالبرنامج هي أن يكون المتقدم اردني الجنسية و يحمل رقما وطنيا، ولا يعمل حاليا وغير مشترك حالياً في الضمان الاجتماعي، للفئة من 18-30 عاما.
وبينت الجمعية أن البرنامج بتخصص التدبير الفندقي، سيمكن المشارك من التعامل مع مواد التنظيف المختلفة وطرق تجهيزها وجميع الأجهزة الكهربائية والمعدات المستخدمة داخل القسم، وتمكينه من طرق التنظيف و ترتيب الغرف والمرافق العامة وفقاً لأعلى معايير التنظيف المتبعة في المنشآت الفندقية.
أما بشأن التدريب في تخصص خدمة الطعام والشراب، يهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة في كيفية التعامل مع الزبائن في مطاعم الفنادق من خلال تدريبهم على الطرق والأساليب المتنوعة في تقديم خدمة الطعام والشراب في أعلى المعايير، والتعامل مع الزبائن بالطرق الفنية المتخصصة وفقاً لثقافتهم و مستوياتهم المختلفة.
ودعت الجمعية، الراغبين بالمشاركة الى تعبئة النموذج التالي:
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‏ ، أو من خلال التواصل عبر الهاتف على الرقم 5671691-06 الرقم الفرعي 15.

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