جمعية الفنادق تعلن عن برنامج تدريبي منتهي بالتشغيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت جمعية الفنادق الأردنية بالتعاون مع مشروع التشغيل في الأردن 2030، عن عقد برنامج تدريب منتهي بالتشغيل بالقطاع السياحي.
ويستهدف البرنامج في مرحلته الثانية، والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (giz)، 100باحث وباحثة عن العمل بالقطاع الفندقي، حيث يتضمن التدريب على وظيفة مدبر فندقي، أو خدمة الطعام والشراب.
وقالت الجمعية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التدريب سيكون مجاناً ولمدة 6 أسابيع وبواقع 160 ساعة تدريبية، في مراكز متخصصة في عمان بتخصصي التدبير الفندقي، وخدمة الطعام والشراب، لافتة إلى أن المواصلات مؤمنة، وسيكون التوظيف بعد انتهاء مدة التدريب مباشرة.
وأوضحت أن شروط القبول بالبرنامج هي أن يكون المتقدم اردني الجنسية و يحمل رقما وطنيا، ولا يعمل حاليا وغير مشترك حالياً في الضمان الاجتماعي، للفئة من 18-30 عاما.
وبينت الجمعية أن البرنامج بتخصص التدبير الفندقي، سيمكن المشارك من التعامل مع مواد التنظيف المختلفة وطرق تجهيزها وجميع الأجهزة الكهربائية والمعدات المستخدمة داخل القسم، وتمكينه من طرق التنظيف و ترتيب الغرف والمرافق العامة وفقاً لأعلى معايير التنظيف المتبعة في المنشآت الفندقية.
أما بشأن التدريب في تخصص خدمة الطعام والشراب، يهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة في كيفية التعامل مع الزبائن في مطاعم الفنادق من خلال تدريبهم على الطرق والأساليب المتنوعة في تقديم خدمة الطعام والشراب في أعلى المعايير، والتعامل مع الزبائن بالطرق الفنية المتخصصة وفقاً لثقافتهم و مستوياتهم المختلفة.
ودعت الجمعية، الراغبين بالمشاركة الى تعبئة النموذج التالي:
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، أو من خلال التواصل عبر الهاتف على الرقم 5671691-06 الرقم الفرعي 15.
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