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جائزة عمار تطوف حول دول الوطن العربي بنسختها السابعة محلياً والأولى عربياً

10/3/2023 2:31:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انطلقت اليوم أولى جولات جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة بنسختها السابعة محلياً والأولى عربياً تحت شعار الإلهام يتكلم عربي والتي تنظمها جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة برعاية شريكها الذهبي بدجت وبدعم من وزراء التضامن الاجتماعي في كافة دول الوطن العربي وتحت مظلة جامعة الدول العربية.
وشهدت الانطلاقة الأولى في مدينة الرياض توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة وشركة بدجت لتأجير السيارات وجاء ذلك لدعم وتمكين ذوي الإعاقة والاهتمام بهم تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عمار بوقس عن شكره وامتنانه للشريك الذهبي بدجت والذي أولى المسؤولية الإجتماعية حقها ولذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً كونهم جزء مهم في العالم أجمع.

من جهته أكد مدير عام الموارد البشرية والتطوير التنظيمي لشركة بدجت السيد سيف أبو هليل اهتمام وحرص الشركة على رعاية مثل هذه المبادرات والتي تعتبر من المبادرات الهامة في المملكة وفي جميع الدول العربية لخدمة الموهوبين من ذوي الإعاقة وتقديمهم على الساحة كونهم من أهم ركائز هذا المجتمع.

وتتكون لجنة التحكيم هذا الموسم من أبرز النجوم في الوطن العربي وهم النجم المصري مصطفى شعبان، الإعلامي المصري معالي الدكتور عمرو الليثي، الفنان السعودي قصي خضر، الفنانة التشكيلية المغربية نادية الشِلاوي ويترأس اللجنة مؤسس الجائزة الدكتور عمار بوقس والذي يعتبر رمزاً لذوي الإعاقة في العالم العربي.

الجدير بالذكر أن اللجنة انطلقت في جولتها من الرياض ثم ستواصل رحلتها إلى العاصمة الأردنية عمّان ثم القاهرة ثم تونس وتختم جولتها في الدار البيضاء بالمغرب لمقابلة المشاركين في هذه الجائزة، وسيتم استضافة المواهب من الدول العربية الأخرى لأقرب دولة لهم.


كما كشفت اللجنة المنظمة للجائزة أن عدد المسجلين تجاوز 70 ألف متسابق من كافة الدول العربية حيث تم تصفيتهم وفرزهم من خلال لجنة أولية مختصة ليتم مقابلة المواهب الأقوى من قبل لجنة تحكيم الجائزة.

الجدير بالذكر أن الجائزة تتضمن ثلاثة مسارات المسار الأول وهو مسار ذوي الإعاقة حيث يشارك فيه أصحاب المواهب الإبداعية والاستثنائية من ذوي الإعاقة في شتى مجالات الموهبة وجميع أنواع الإعاقات وتأتي جوائز هذا المسار على النحو التالي:
-المركز الأول (100,000) ريال سعودي
-المركز الثاني (50,000) ريال سعودي
-المركز الثالث (30,000) ريال سعودي

المسار الثاني مخصص لكافة أفراد المجتمع المهتمين بذوي الإعاقة سواء بأفكار أو مشاريع مبتكرة تخدم هذه الفئة وتسهل حياتهم وجائزة هذا المسار (25,000) ريال سعودي. المسار الثالث وهو مسار القطاع غير الربحي تشارك فيه المنظمات غير الربحية بمبادراتها الاجتماعية ومشاريعها التنموية التي تساهم في تمكين الموهوبين من ذوي الإعاقة وجائزة هذا المسار قدرها (50,000) ريال سعودي.

حيث سيتم تتويج الفائزين من خلال حفل نهائي يقام في ديسمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.

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