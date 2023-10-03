Tuesday, 03 October 2023 09:55 GMT

مجموعة كابيتال بنك ترعى حفل عشاء على شرف الوفد العراقي المشارك في اللقاء المصرفي الأردني العراقي

10/3/2023 2:31:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رعت مجموعة كابيتال بنك حفل عشاء استضافته جمعية البنوك في الأردن، على شرف الوفد العراقي المشارك في اللقاء المصرفي الأردني العراقي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس ومحافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، ورئيس مجلس إدارة المجموعة باسم خليل السالم، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، عمار الصفدي، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات من الوزراء والبنوك الأردنية.

وخلال الحفل، ألقى رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، كلمة رحب فيها بالوفد العراقي، مؤكداً قوة العلاقة التجارية والاقتصادية التي تجمع بين الأردن والعراق، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال المصرفي.

وسلط السالم الضوء على إنجازات مجموعة كابيتال بنك ممثلة بالمصرف الأهلي العراقي في السوق العراقي، مشيراً إلى أن المصرف تمكن من تحقيق نمو كبير في السنوات الأخيرة، وأصبح أحد أهم المصارف العاملة في العراق، إذ يتصدر اليوم قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي العراقي من حيث إجمالي الموجودات التي قاربت على 2.8 مليار دولار.

وعبر السالم عن شكره وتقديره لمحافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس وفريق عمل البنك المركزي لتوفيرهم البيئة الملائمة والداعمة لنمو وتطور البنوك الأردنية وتفوقها في السوقين العربي والإقليمي، كما قدم الشكر والتقدير لمحافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق لما يقدمه من دعم لتسهيل استثمارات البنوك الأجنبية في السوق المصرفي العراقي.

وفي ختام كلمته، أعرب السالم عن أمله في أن يسهم اللقاء في تعزيز التعاون بين المصارف الأردنية والعراقية، وتحقيق مزيد من الإنجازات في المجال المصرفي في المنطقة.

وتأتي رعاية مجموعة كابيتال بنك لحفل العشاء على شرف الوفد العراقي في إطار حرص المجموعة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق، ودعم التعاون بين المصارف في البلدين.

MENAFN03102023000072011014ID1107182037

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث