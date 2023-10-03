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الحكمة تجدد شراكتها‎ ‎الاستراتيجية مع جمعية قرى الأطفال‏ الأردنية

10/3/2023 2:31:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إيماناً منها بأهمية دعم الأطفال والشباب فاقدي السند الأسري، جدّدت شركة أدوية الحكمة شراكتها الاستراتيجية مع جمعية قرى الأطفال ‏SOS‏ الأردنية لمساعدة الجمعية في تنفيذ مهمتها الإنسانية، من خلال كفالة جزء من المصاريف الجارية لأحد المنازل العائلية في قرى ‏الأطفال وكفالة تعليم عشرة من الأطفال فاقدي السند الأسري في القرى. ‏‎

وأعربت المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال، رنا الزعبي، عن اعتزازها بهذه الشراكة الاستراتيجية وأهمية استمرارية هذه الشراكة المميزة، التي تغطي عدة جوانب أهمها الاحتياجات الأساسية للأطفال وتعليمهم كما تتضمن محور تطوع موظفي الشركة من خلال عقد أنشطة تشاركية مع الأطفال والذي يساعد على تعزيز دمج الأطفال مع المجتمع الخارجي إلى جانب إشراك الموظفين بأعمال تطوعية من شأنها أن تعزز قيم العطاء لديهم.

بدورها، قالت نائب الرئيس، قسم المسؤولية الاجتماعية في شركة أدوية الحكمة هنا دروزة رمضان: "إن الرسالة التي تقوم عليها شركة أدوية الحكمة هي رسالة إنسانية تهدف ‏إلى تحسين جودة حياة الأفراد بشكل عام، وهو ما نطمح إلى تحقيقه ليس فقط من خلال توفير أدوية عالية ‏الجودة في متناول اليد، إنما أيضًا من خلال تقديم برامج مسؤولية اجتماعية ندعم من خلالها المجتمعات التي ‏نعمل ضمنها".

ومن الجدير بالذكر أن "الحكمة" تسعى إلى توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم، لملايين من الناس في أكثر من ‏‏50 دولة حول العالم. ومنذ أكثر من 45 عاماً، تقدم "الحكمة" أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها ‏بأسعار معقولة.

وتعد "الحكمة" شركة عالمية بتواجد محلي، وتتواجد في الولايات المتحدة الأميركية والشرق ‏الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، وتقدم مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة ذات العلامة التجارية ‏المسجلة وغير المسجلة، كما يعمل موظفوها، وعددهم‎ ‎‏8,800‏‎ ‎موظف وموظفة، على تشكيل عالم أكثر صحة ‏يثري جميع المجتمعات. ‏

ويذكر أن جمعية قرى الأطفال‎ SOS ‎الأردنية هي جمعية وطنية غير ربحية تأسست عام 1983، تقدم الرعاية ‏الأسرية البديلة للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري في قراها الثلاث في ‏عمّان والعقبة وإربد، وفي بيوت الشباب والشابات التابعة لها‎.

وتقدم الجمعية خدمات الرعاية الأسرية البديلة؛ من رعاية وأمن غذائي ومسكن وتعليم ورعاية صحية ونفسية ‏وتمكين وأمن اقتصادي وحماية ودمج مجتمعي للأطفال فاقدي السند الأسري.‏

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