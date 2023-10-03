Tuesday, 03 October 2023 09:55 GMT

صندوق الطاقة يعمل على توفير سوق تمويلية لـالمتجددة

10/3/2023 2:31:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة د.رسمي حمزة "إن الصندوق يبحث باستمرار عن استقطاب التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة سواء من جهات دولية أو محلية".
وأضاف حمزة، في رده على سؤال لـ"الغد" أمس "أن العمل مع الجهات والمؤسسات المانحة الدولية يجري بشكل مستمر مع البنوك المحلية لتصميم برامج تمويلية ميسرة، يلعب الصندوق فيها أيضا دورا من خلال دعم كلف الاقتراض أو ضمانات القروض، أو المساهمة في جزء من أثمان الأنظمة المركبة في القطاع المنزلي، وهي سياسة متبعة من العام 2015 والتوسع فيها مستمر".
وبلغ إجمالي قيمة المشاريع التي نفذها الصندوق من خلال شركات ومؤسسات القطاع الخاص الأردنية 100 مليون دينار منذ العام 2015، فيما بلغ عدد المواطنين الذين استفادوا بشكل مباشر من هذه المشاريع قرابة 1.6 مليون مواطن في مختلف محافظات المملكة.
وتمكن الصندوق، منذ بدء عمله العام 2015، من تركيب 30 ألف سخان شمسي مدعوم بمنحة نقدية لمنازل المواطنين في جميع محافظات المملكة و4 آلاف سخان شمسي مدعوم بمنحة كاملة لمنازل الأسر العفيفة ومنازل المكرمة الملكية.
كما بين حمزة، أن التوسع في دعم سوق الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك يأتي أيضا من خلال بناء إطار تنظيمي وقانوني يشمل شركات خدمات الطاقة المتجددة وتوسيع أنشطة وبرامج ومشاريع الطاقة المتجددة في المنازل والقطاعات الصناعية والسياحية، ومثال على ذلك مشروع قيد التنفيذ مع مجموعة من الفنادق في المحافظة؛ حيث وقع الصندوق وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نهاية تموز (يوليو) الماضي، اتفاقية برنامج دعم فنادق العقبة لتنفيذ مشاريع ترشيد وحفظ الطاقة، بقيمة 1.5 مليون دينار، في إطار المرحلة الأولى من برنامج ترشيد استهلاك الطاقة لفنادق العقبة.
وتشمل المرحلة الأولى 12 فندقا بتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 3 ملايين دينار، ستقدم منحة لهذه الفنادق بنصف التكلفة من صندوق الطاقة وسلطة العقبة، إلى جانب منحة لتنفيذ دراسات التدقيق الطاقي من قبل شركات متخصصة تم تقديمها بمنحة من UNDP من خلال صندوق الطاقة، إلى جانب إشراف فريق الصندوق على المشروع بشكل كامل.
كما ينفذ الصندوق مشروعا مشابها لدعم فوائد القروض، إضافة للدعم الفني والمالي في القطاع الصناعي بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تسهم أيضا في توفير فرص عمل وتحقيق جزء من التزامات الأردن المناخية بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

MENAFN03102023000072011014ID1107182035

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث