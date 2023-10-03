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22 % زيادة استهلاك الإنترنت في النصف الأول

10/3/2023 2:31:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أخيرا أن استهلاك الأردنيين من خدمات الإنترنت والبيانات عبر كل الشبكات الثابتة والمتنقلة ارتفع ليسجل خلال فترة النصف الأول من العام الحالي ما حجمه 2.8 مليار جيجا بايت.
وأظهرت الأرقام الواردة في التقرير الربعي حول مؤشرات قطاع الاتصالات في المملكة، أن حجم استهلاك الأردنيين من الإنترنت عبر كل الشبكات الثابتة والمتنقلة ومع وصوله إلى هذا المستوى في أول ستة أشهر من العام الحالي، يكون زاد بمقدار 500 مليون جيجابايت، وبنسبة زيادة بلغت 22 %، وذلك لدى المقارنة بحجم الإنترنت المستهلك في الأردن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ وقتها قرابة 2.3 مليار جيجابات.
وبينت الأرقام أن استهلاك الأردنيين من الإنترنت عبر شبكات الإنترنت عريضة النطاق الثابتة( مثل الفايبر، والاي دي اس ال وغيرها)، قد شكل النسبة الأعلى من حجم الاستهلاك الكلي من البيانات خلال النصف الأول من العام الحالي، عندما سجل قرابة 1.91 مليار جيجابايت مشكلة حصة تصل إلى 68 % من حجم الاستهلاك الكلي.
وأشارت البيانات، إلى أن حجم استهلاك البيانات عبر شبكات الإنترنت عريضة النطاق المتنقلة( مثل الجيل الثالث والجيل الرابع المتقدم والخامس )، قد سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي، حوالي 901.7 مليون جيجابايت مشكلة نسبة 32 % من حجم الاستهلاك الكلي.
وتأتي هذه الأرقام والزيادات في حجم الاستهلاك من خدمات الإنترنت والبيانات في الأردن في وقت يزيد فيه اعتماد الناس على الخدمة، مع سهولتها وما توفره من معلومات ومعرفة وتسهيلات في كل تفاصيل حياتنا اليومية إلى جانب السرعات التي توفرها الشبكات المتقدمة للاتصالات، والتي عززت إيرادات شركات الاتصالات من الخدمة، إذ باتت تشكل أكثر من 50 %، من إيرادات الإجمالية للشركات والباقية لخدمات الصوت.
ويؤكد خبراء، أن الزيادة في استهلاك الإنترنت والبيانات، يعزى إلى العديد من العوامل الرئيسية، منها الزيادات في أعداد مستخدمي الإنترنت ومستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ومشتركي الفايبر، زيادة اعتماد الناس على الإنترنت في حياتهم الاجتماعية والعملية، التحول الرقمي الذي تشهده معظم القطاعات الاقتصادية، والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
وتأتي الزيادة في استهلاك الإنترنت وفقا للخبراء، منسجمة مع زيادة تغطية الخدمات في جميع محافظات المملكة وانتشار الشبكات، وخصوصا الطفرة التي تشهدها خدمات الفايبر في جميع محافظات المملكة، ومنسجمة مع زيادة استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها المختلفة، وخصوصا تطبيقات التواصل والتراسل الاجتماعي.

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