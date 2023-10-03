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قبل ساعات من مباراة ريال مدريد.. زلزال يضرب نابولي

10/3/2023 2:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عاش لاعبو وطاقم ريال مدريد موقفا صعبا، ليلة الإثنين، بعد أن تعرضت مدينة نابولي الإيطالية لزلزال أثر على منطقة“كامبي فليغري”.
إذ ان الزلزال جعل عددا من الناس ينزلون إلى الشوارع على الرغم من أنه كان بقوة 4 درجات فقط وبعمق 2.61 كيلومترا.

وأوضح صحفي في“راديو ماركا”، ميغيل أنخيل توريبيو أن“أربع ثوان من الهزة جعلتنا نشعر وكأن هناك أعمال حفر تحتنا”، مبرزا أنه يقيم في فندق بالقرب من ملعب دييغو أرماندو مارادونا. -وكالات

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