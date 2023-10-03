قبل ساعات من مباراة ريال مدريد.. زلزال يضرب نابولي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عاش لاعبو وطاقم ريال مدريد موقفا صعبا، ليلة الإثنين، بعد أن تعرضت مدينة نابولي الإيطالية لزلزال أثر على منطقة“كامبي فليغري”.
إذ ان الزلزال جعل عددا من الناس ينزلون إلى الشوارع على الرغم من أنه كان بقوة 4 درجات فقط وبعمق 2.61 كيلومترا.
وأوضح صحفي في“راديو ماركا”، ميغيل أنخيل توريبيو أن“أربع ثوان من الهزة جعلتنا نشعر وكأن هناك أعمال حفر تحتنا”، مبرزا أنه يقيم في فندق بالقرب من ملعب دييغو أرماندو مارادونا. -وكالات
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