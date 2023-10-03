الترك ينهي مشاركته في جمباز الآسياد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
أنهى لاعب المنتخب الوطني للجمباز بشار الترك، الثلاثاء، مشاركته على جهاز الترامبولين في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو ٢٠٢٢ والمقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية.
وحل "الترك" سادساً في نهائي المسابقة بتسجيله معدل نقاط بلغ 52,040 نقطة، وكان الترك قد تأهل الى نهائي المسابقة بعد تسجيله معدل نقاط بلغ 53,86 نقطة في التصفيات التمهيدية.
وبهذه المشاركة تنهي الجمباز الأردنية مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية وكانت الجمباز الأردنية قد شاركت بلاعبين هما أحمد أبو السعود في مسابقة حصان المقابض و بشار الترك في مسابقة الترامبولين.
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