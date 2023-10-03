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الترك ينهي مشاركته في جمباز الآسياد

10/3/2023 2:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أنهى لاعب المنتخب الوطني للجمباز بشار الترك، الثلاثاء، مشاركته على جهاز الترامبولين في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو ٢٠٢٢ والمقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية.

وحل "الترك" سادساً في نهائي المسابقة بتسجيله معدل نقاط بلغ 52,040 نقطة، وكان الترك قد تأهل الى نهائي المسابقة بعد تسجيله معدل نقاط بلغ 53,86 نقطة في التصفيات التمهيدية.

وبهذه المشاركة تنهي الجمباز الأردنية مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية وكانت الجمباز الأردنية قد شاركت بلاعبين هما أحمد أبو السعود في مسابقة حصان المقابض و بشار الترك في مسابقة الترامبولين.

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