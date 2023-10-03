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منتخب الجوجيتسو يخوض مرانه الأول في الصين

10/3/2023 2:31:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - خاض المنتخب الوطني للجوجيتسو الثلاثاء، أولى تدريباته في مدينة هانغتشو الصينية وذلك استعداداً للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية.

وكان وفد المنتخب الوطني للجوجيتسو قد وصل إلى هانغتشو يوم أمس الإثنين حيث سيبدأ مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية يوم بعد غد الخميس.

حيث سيخوض منافسات يوم بعد غد الخميس كل من اللاعبين، عبدالكريم الرشيد (وزن تحت ٦٩ كغم) وخليل الارناؤوط (وزن تحت ٦٢ كغم) وعبدالله جاويش (وزن تحت ٦٢ كغم).

وتستكمل يوم الجمعة مشاركة منتخب الجوجيتسو من خلال ، ياسمين العلمي (وزن تحت ٥٢ كغم) ومحمود جبر (وزن تحت ٧٧ كغم).

ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في الدورة يوم السبت المقبل من خلال : يارا قاقيش (وزن تحت ٦٣ كغم) وبدر الخزاعي (وزن تحت ٨٥ كغم) وحسين الرشيد (وزن تحت ٨٥ كغم)

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