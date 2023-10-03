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الشنيك يودع منافسات الريشة الطائرة في الآسياد

10/3/2023 2:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - ودع لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة، بهاء الشنيك، صباح اليوم الثلاثاء، منافسات دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

ولم يتمكن "الشنيك" من تخطي دور الـ ٣٢ بخسارته أمام اللاعب الكازاخستاني ديميتري بنارين بشوطين دون مقابل بواقع ١٠-٢١ و١٢-٢١.

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