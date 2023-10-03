الشنيك يودع منافسات الريشة الطائرة في الآسياد

الشنيك يودع منافسات الريشة الطائرة في الآسياد
التاريخ
10/3/2023 2:31:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
ودع لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة، بهاء الشنيك، صباح اليوم الثلاثاء، منافسات دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
ولم يتمكن "الشنيك" من تخطي دور الـ ٣٢ بخسارته أمام اللاعب الكازاخستاني ديميتري بنارين بشوطين دون مقابل بواقع ١٠-٢١ و١٢-٢١.
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