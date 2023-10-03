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سحب قرعة دوري الدرجة الأولى للسيدات

10/3/2023 2:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سحبت الاثنين ، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2023/2024.

وتنطلق المواجهات الجمعة 13 الجاري، بمشاركة 9 أندية: الحسين، الأهلي، البتراء، شباب بشرى، شفا بدران، العروبة، عجلون، الراية، دوقرة.

وحسب القرعة، يلتقي في الجولة الأولى الراية مع العروبة، وشفا بدران مع دوقرة، الأهلي مع الحسين، عجلون مع شباب بشرى.

وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.

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