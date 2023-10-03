سحب قرعة دوري الدرجة الأولى للسيدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سحبت الاثنين ، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2023/2024.
وتنطلق المواجهات الجمعة 13 الجاري، بمشاركة 9 أندية: الحسين، الأهلي، البتراء، شباب بشرى، شفا بدران، العروبة، عجلون، الراية، دوقرة.
وحسب القرعة، يلتقي في الجولة الأولى الراية مع العروبة، وشفا بدران مع دوقرة، الأهلي مع الحسين، عجلون مع شباب بشرى.
وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.
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