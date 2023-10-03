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منتخب كرة السلة يتأهل للدور نصف النهائي في الآسياد

10/3/2023 2:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - حجز المنتخب الوطني لكرة السلة، الثلاثاء، مقعداً في الدور نصف النهائي، من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية وذلك بعد فوزه على المنتخب السعودي بنتيجة ٧٦-٥٧.
وأظهر المنتخب الوطني مستوى رائع ومميز وسيطر على أحداث اللقاء ليحسمه لصالحه ومُحققاً انتصاره الرابع على التوالي في هذه الدورة.
وكان المنتخب الوطني قد تصدر المجموعة الثالثة في الدور الأول بعد تحقيقه الفوز في مبارياته الثلاث على كل من تايلاند والبحرين والفلبين.
هذا وسيلتقي منتخبنا الوطني في الدور نصف النهائي يوم غد الأربعاء مع المنتخب الفائز من مواجهة اليابان والصين تايبيه والتي تقام في وقت لاحق اليوم.
هذا ويتطلع المنتخب الوطني إلى تخطي الدور نصف النهائي والعبور إلى النهائي وضمان ميدالية ستكون تاريخية باعتبارها الأولى لرياضة جماعية أردنية في دورات الألعاب الآسيوية.
يذكر أن المنتخب الوطني لكرة السلة كان قد حل في المركز الرابع بدورة الألعاب الآسيوية دون التتويج بميدالية وكان ذلك في مناسبتين عامي ١٩٨٦ و٢٠٠٦.

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