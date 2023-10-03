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تأديبية الكرة تتخذ جملة من العقوبات

10/3/2023 2:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عمان - الغد- اتخذت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم جملة من القرارات بجق أندية الناشئين تحت 17 عاما والدرجة الأولى، من أهمها ايقاف مدرب الفيصلي للناشئين عبد الهادي المحارمة، ولاعب النادي عبود الخلايلة.


للاطلاع على قرارات اللجنة التأديبية (اضغط هنا ) .


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