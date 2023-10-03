تأديبية الكرة تتخذ جملة من العقوبات

تأديبية الكرة تتخذ جملة من العقوبات
التاريخ
10/3/2023 2:31:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- اتخذت اللجنة
التأديبية في اتحاد كرة القدم جملة من القرارات بجق أندية الناشئين تحت 17 عاما
والدرجة الأولى، من أهمها ايقاف مدرب الفيصلي للناشئين عبد الهادي المحارمة، ولاعب
النادي عبود الخلايلة.
للاطلاع على
قرارات اللجنة التأديبية (اضغط هنا ) .
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